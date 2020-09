Teclovi je jedno, že ke kulatinám chytil nejtěžší dvojici. Chceme zase do Ligy mistrů!

Úterý v Edenu? Den ve znamení očekávaného losu play off Ligy mistrů a také 30. narozenin útočníka Stanislava Tecla. Aktuálně nejlepší střelec týmu má o případném dárku samozřejmě jasno. „Tak je to zatím spíš přání než dárek, ale doufám, že se zase podíváme do skupiny Ligy mistrů,“ říká Tecl v rozhovoru pro klubovou televizi.

Slávisté si o účast v základní skupině Ligy mistrů zahrají s vítězem duelu 3. předkola mezi dánským Midtjyllandem a švýcarským celkem Young Boys Bern.

Před losem v Nyonu přitom zaznívaly hlasy, že právě mistři Dánska a Švýcarska patří k nejtěžším, na které červenobílí mohou narazit.

🗣️ Čtěte bezprostřední reakci Stanislava Tecla na vysolování dánského a švýcarského mistra jako potenciálních soupeřů pro play-off @ChampionsLeague! ✨ #UCL



📰 ROZHOVOR ➡️ https://t.co/RIrh8TvB7y pic.twitter.com/Xt0EUHqzQX — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) September 1, 2020

„Je pravda, že jsme chytili asi nejtěžší dvojici, která v osudí byla. Ale je to celkem jedno. Máme nějaký cíl, a čeká nás jen další překážka, kterou musíme zvládnout," zůstává Stanislav Tecl v klidu.

Raději by začínal venku

Slavia začíná doma, oba zápasy se uskuteční bez diváků.

„Pořadí zápasů asi jedno není, za mě osobně je vždycky lepší začínat venku. Ale nedá se nic dělat, takhle to je a my se s tím musíme poprat," přemítá autor hattricku z nedávné ligové premiéry.

Sešívaní shodou okolností sledovali zápas Midtjyllandu v Razgradu. „Myslím, že Dánové mají hodně bojovné mužstvo, snaží se hrát takový silový fotbal. Asi nás nečeká nic jednoduchého, bude to boj, bude to válka. Já jen doufám, že je porazíme a postoupíme..."

Zkušenost se švýcarským fotbalem by byla pro mužstvo nová.

„Myslím, že by šlo o podobný typ zápasů. Oba týmy jsou si dost podobné, ve Švýcarsku by ještě přibyla jedna překážka, kterou je umělá tráva. To by asi nebylo nic příjemného," upozorňuje Tecl na zvláštní zbraň švýcarského šampiona.