Jasnovidec Trpišovský trefil výhru Dánů v kurzu 29,7:1. Do bubliny nevzal Stocha

Ví se o něm, že má výjimečný cit na hráče či zmapování soupeře. Tentokrát se ovšem trenér fotbalistů pražské Slavie ukázal jako hotový jasnovidec. Přesně uhodl výsledek duelu Midtjyllandu s Young Boys Bern, z něhož vzešel protivník sešívaných pro play off Ligy mistrů. „Jindra tipoval 3:0 pro Midtjylland,“ napsal na sociální síti člen představenstva Tomáš Syrovátka. „Musím potvrdit,“ dodal šéf Jaroslav Tvrdík. Přitom u sázkových kanceláří byl před papírově vyrovnaným duelem na výsledek, který vyšel, kurz 29,7:1...

Červenobílí loni i v Lize mistrů oslňovali svou fyzičkou a překonávali rekordy v počtu naběhaných kilometrů za zápas. Tentokrát padne kosa na kámen. Podobně nadupaný je také Midtjylland. „Nemají moc slabin," říká Jindřich Trpišovský na adresu dánského šampiona.

Uhodl přesný výsledek, který byl přitom překvapivě jednoznačný. Již po losu tedy předpokládal, že narazí právě na Midtjylland.

„Je krátká doba se na vše připravit. Já jsem od začátku věřil Dánům, a připravoval se spíše na zápasy s nimi. Loni se mi vymstilo, že jsem čekal postup Celtiku, sledovali jsme ho víc než Kluž," usmívá se kouč.

S rumunským sokem si ovšem sešívaní poradili a do Ligy mistrů slavně postoupili. Kouč i letos analyzuje a dumá dnem i nocí.

Čeká velkou válku

„Viděl jsem zápas Midtjyllandu s Radzgadem, kde byli Dánové jasně lepší a zaslouženě vyhráli. Proti Bernu hráli doma, technickým Švýcarům navíc nevyhovoval jejich styl, proto zvítězili. V kvalifikaci ještě nedostali branku, strašně se mi líbili, jejich výkon gradoval," líčí Trpišovský.

„Vévodí dánské lize. Jsou v kompletním složení, zodpovědní, běhaví, důrazní a dobří v práci s míčem. První zápas hrajeme doma, týmy se v žádném případě vzájemně nepodcení. Bude to určitě vyrovnané, velká válka. Midtjylland má tým dlouho pohromadě a jsou velice sehraní," všímá si kouč Slavie.

Midtjyllandští Sory Caba, Anders Dreyer a Alexander Scholz slaví.

Dobrou zprávu je, že Slavia nebude muset hrát odvetu na umělé trávě, která je na stadionu v Bernu.

„V kovidové době by šlo o velkou komplikaci. Co jsme zjistili, u nás je jediné hřiště se shodným povrchem někde u Humpolce... Jinak ale postoupil soupeř s lepší formou, je dál. Young Boys by nám vyhovovali asi víc i rozestavením. Ale jsem rád, že aspoň nemusíme řešit, kde se budeme připravovat," srovnává dvě úskalí.

Ještě přísnější izolace

Jak klubový šéf Tvrdík již před sezonou avizoval, sešívaní se pět dnů před play off uzavřeli do ještě přísnější izolace, aby maximálně předešli nákaze koronavirem.

„Režim funguje od čtvrtka. Nikdo z nás takový ještě nepoznal, je odlišný i od předcházející situace. Jsme izolovaní na hotelu, pohybujeme se jen po ose stadion - hotel. Sportovně je výhoda, že jsme neustále pohromadě, můžeme se na vše dívat společně. Hráče máme 24 hodin po ruce," popisuje Trpišovský.

Do bubliny už nevzal záložníka Miroslava Stocha. Nedávný oblíbenec fanoušků se s mužstvem po návratu z Řecka v poslední době jako volný hráč připravoval a rýsoval se velký comeback.

K velkému návratu však nedojde. „Miroslav Stoch ukončil svoji přípravu s A-týmem Slavie. Sešívaní po zápase s Teplicemi plně zahajují režim přípravy na play off Ligy mistrů a v tréninku proto pokračují jen členové kádru pro letošní sezonu. Miňovi přejeme hodně štěstí," oznámili slávisté před duelem, který v pátek jasně vyhráli 5:1.