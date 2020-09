Jak moc má podle vás soupeř Slavii proklepnutou?

Dost, stoprocentně do nejmenších detailů. To je jasné. Z pohledu statistik a celkové hry jsme se na každého soupeře připravovali vždycky hodně. Navíc jde o play off na dva zápasy, takže si podle mě dají ještě větší práci, aby splnili jeden z posledních dlouhodobých cílů, který jim zbývá. A to je hrát ve skupině Ligy mistrů. Nepodcení vůbec nic.

S jakými daty pracují?

Je jich hodně. Samozřejmostí jsou obecná data jako přihrávky nebo osobní souboje, která známe z InStatu. Pracují ale i s dalšími, jako třeba v jaké části zóny se určitý hráč nejvíce pohyboval, jestli tam měl vyhraný souboj, kolik úspěšných přihrávek zaznamenal a podobně. Ale do těch dat si moc nakouknout nenechávají. Operují s nimi hlavně trenéři a jejich okolí. Kdyby člověk věděl, co všechno za data používají, možná by se to snažil okopírovat.

Střeží si své know-how?

Samozřejmě. Kdo by si ho nestřežil? Je to něco nového a velké týmy to teprve začínají zkoušet. Vím, že se teď pomocí dat orientuje Lipsko nebo Liverpool. Každý klub si chce svoje know-how hlídat, aby měl navrch, a nebude ho troubit do světa. V Dánsku se jim díky němu daří svoje cíle plnit na jedničku.

Midtjyllandští Sory Caba, Anders Dreyer a Alexander Scholz slaví.

Ritzau Scanpix, Reuters

Pojďme tedy pod jejich pokličku nahlédnout. Mají na stadionu specializované pracoviště?

Přímo na stadionu je takové menší datové centrum. Velké je však v Londýně, kde sledují Midtjylland i Brentford, který má stejného vlastníka. Když potřebují podrobnější data, komunikují s Londýnem.

Byl jste se tam podívat?

Byl jsem tam na stáži i s Václavem Kadlecem, když tam tehdy taky hrál. Do té doby jsem nevěděl, jak to funguje. Jak jsem do toho lehce nahlídnul, musím říct, že je to něco úplně jinýho, než jsem do té doby viděl. Člověk si moc nedokáže představit, co za tím je.

Zkuste to přiblížit.

Jde asi o tři patra plná velkých displejů a počítačů a lidí, kteří se zajímají o sport a mají k němu vztah. Mají to společné se sázkovým centrem, kde pomocí dat sázejí na zápasy. Z toho mají příjmy a díky tomu i majitel Matthew Benham získal podíl ve dvou úspěšných fotbalových klubech.

Dokážete třeba odhadnout, kolik lidí začalo hru sešívaných analyzovat poté, co Midtjylland postoupil přes Bern a věděl, že se českému mistrovi postaví?

Myslím, že hlavně ani nečekali na to, jestli postoupí, nebo ne, ale začali už dávno předtím a Slavii si proklepli už s předstihem. Analytici tam pracují celkem dost. Budou mít hodně poznatků.

Kolik jste zhruba při přípravě na zápas strávili času u dat vy jako hráči?

Tolik zase ne. Spíš trenéři, kteří měli na starosti, aby to, co našli v datech, implementovali do tréninku a na soupeře nás připravili. Třeba nám řekli, z jakých šancí a pozic padá nejvíc gólů, kam si má člověk nabíhat, neboť je tam statistiky pravděpodobnější, že skóruje a podobně. Pomáhalo nám to.

Stejně jako spolupráce s nejrůznějšími specialisty. V Midtjyllandu s vámi například pracoval expert na házení autů, což také není běžné.

Není. Pozvali jsme si ho jen jednou za čas, aby s námi piloval techniku hodu, abychom míč poslali co nejdál. Ale pak tam byli analytici na to, do jaké části vápna míč házet, kde padá víc gólů a podobně. Totéž platilo pro přímáky. Specialista na ně byl s námi už každý den a kdokoliv chtěl, cvičil s ním techniku přímého kopu. Mladší hráči toho využívali hodně. Analytický tým tam byl fakt velký a všichni se starali o to, aby co nejpravděpodobněji padl gól. A ze standardek jsme jich dali fakt hodně. V první sezoně jsme snad udělali dánský rekord v počtu vstřelených gólů ze standardek. Hrozně moc nám to pomáhalo.

Fotbalisté Midtjyllandu v předkole Ligy mistrů.

Ritzau Scanpix, Reuters

Jaký typ dat pomáhal zdokonalovat se vám osobně?

Samozřejmě trenér říkal, že tady jsem mohl naběhat víc, tady jsem si dáchnul a tak. Ale na druhou stranu pro trenéra bylo taky důležitý, jak jsem se v zápase projevil. Musel to umět skloubit dohromady, nemohl se soustředit jen na data, neposbírají všechno. Hlavně pomáhala při přípravě. Třeba na základě dat jsem věděl, že pravý obránce hodně podporuje pravého záložníka, ale nemá dobré centry. Takže jsem věděl, že centrovat asi nebude a bude si to spíš brát do středu. Ale tohle člověk z ligy i sám odkouká, stačí jedna sezona. Ale teď Mydtjylland Slavii tak jako soupeře v lize vysledovanou nemá, takže o to víc na data budou spoléhat.

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský je však detailním rozborem soupeře také pověstný.

Ano, vím, že se na týmy taky rád připravuje a sleduje soupeře do detailů, což je jen dobře. I kvůli tomu se na ten zápas strašně těším. Jsem zvědavý, kdo ho líp zvládne.

Komu budete vůbec fandit?

To je otázka... (usměje se) Z pohledu českého fotbalu samozřejmě přeju Slavii, ale z pohledu osobního přeji i Midtjyllandu. Zasloužili by si Ligu mistrů kvůli tomu, co všechno dělají a jak si jdou pomocí dat za svými cíli. Skupina Ligy mistrů je pro ně poslední velký milník. Ať vyhraje kdokoliv, budu mu to přát.

A koho favorizujete?

Slavii se v posledních letech daří a je bez konkurence, ale proti Midtjyllandu to bude mít těžké. Lehce ho favorizuju. Hraje fyzicky hodně náročný fotbal a nevím, jak bude českým hráčům sedět jeho tvrdost, navíc ani hra jeden na jednoho pro ně není problém. Rozhodovat bude fyzická připravenost a tvrdost.