ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Koncert před zápasem? Vrchol zvrácené představy o povinnostech profesionála

Bohužel neobsahoval důrazné varování, jak se mají nebo nemají hráči chovat ve svém volném čase. Jedna paní povídala, že hráči mužstev, jež byly vrženy do karantény, se hromadně nakazili při tradičním zápisném, což je alkoholický dýchánek, který je uhrazen hráči do mužstva nově zařazených. A kde je alkohol, mizí zábrany a opatrnost. Varováním nebylo ani setkání mladých sportovců v pražském nočním baru Techtle Mechtle a vzešlé hromadné nákazy.

Vir si dělá, co chce, a tak je na zamyšlenou, že nejprve registrujeme karanténu hokejistů Komety Brno, pak že až do počátku října budou v karanténě basketbalisté Brna a následně že pro uvržení do karantény nepřijedou na utkání ženské ligy do Hradce ani hráčky celku Žabiny Brno. Má to snad nějakou spojitost? Aby fotbal nebyl stranou, tak pravidelné testování před každým zápasem odhalilo ve Zbrojovce Brno pět nakažených osob, načež díky výsledkům opakovaných kontrolních testů hygienická stanice pustila fotbalisty Brna do utkání s Olomoucí.

Vrcholem zvrácené představy o plnění povinností profesionálního hráče, ale i o plnění občanské povinnosti, je účast hráče Teplic Tomáše Kučery na rapovém koncertu ve čtvrtek večer v Praze, kde měl proběhnout křest nového alba jeho skupiny. Tedy den před zápasem na Slavii, která se bojí nakažení svých hráčů jako čert kříže. Vždyť ji čeká tuhý boj o balík peněz s dánským mistrem.

Trenér Hejkal říká: „Je trestuhodné, co udělá tak zkušený hráč." Já k tomu dodávám, že by si měl on i všichni okolo něho uvědomit, na jakém místě žebříčku svých hodnot má fotbal. Už se nám jednou proslavil rapovým textem o fotbalových bafuňářích. Jedno je jisté, když si to hráč dovolí, má jeho trenér pocit zmaru.

Stejný pocit trenér má, když přijde o vítězství v závěrečných minutách zápasu. Stalo se to Jablonci v Dunajské Stredě, i Liberci v domácím zápase s Karvinou. Ono je to totiž vždycky prokaučované. Když před gólem v závěru střídal, tak neměl. A když nestřídal, tak měl. Protože herní situace vedoucí ke gólu by nenastala. A když podle pravidel již střídat nemohl, tak měl při posledním střídání alespoň o minutu jinak. Jak říkal inženýr Karl v Liberci: „Buď máte intuici, nebo nemáte." On totiž z hlediska obchodních úspěchů ji nepochybně má.