V nastavení při nich stáli všichni svatí, ale infarktový závěr slávisté nakonec přežili. Gólman Ondřej Kolář je v konfrontaci s dánským Midtjyllandem zase podržel. A hned několikrát. „Koli minimálně dva góly chytil,“ oddechl si Stanislav Tecl, když první partie play off o Ligu mistrů v pražském Edenu skončila a na světelné tabuli zářily dvě nuly i poté, co Zima smolně srazil střílený Mabilův centr a Kolář měl co dělat, aby ho lapil.

„Neinkasovali jsme, což je jistý bonus, ale v odvetě musíme podat mnohem lepší výkon. Hlavně v ofenzivě," lakonicky glosoval bezbrankovou partii trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

„A ta odveta bude ještě horší než první zápas u nás," byl si jistý Vladimír Coufal, že pokračování bitvy o účast v základní skupině Ligy mistrů s dánským protivníkem bude na jeho půdě strašně těžké.

„Dánové to hráli už v Edenu hodně od podlahy, mydlili to, jejich styl byl hrozně nepříjemný. Navíc na nás byli velice dobře připraveni, takže jsme si moc fotbalu neužili. Dnešní duel mi trochu připomněl zápas s Genkem, který skončil také bez branek. Rozdíl je ovšem v tom, že Belgičané chtěli hrát fotbal, což nám vyhovovalo," vzpomínal Coufal na úvodní zápas play off Evropské ligy před půldruhým rokem.

„Proto se na odvetu musíme připravit lépe," přidával před cestou do Dánska, kde se Slavia představí příští středu.

Zleva Paulinho z Midtjyllandu a Lukáš Masopust ze Slavie.

Ondřej Deml, ČTK

Remíza je zasloužená, přiznal Tecl

„Remíza odpovídá průběhu střetnutí, protože bylo hodně složité se dostávat do organizované protivníkovy obrany. Moc šancí jsme proto neměli, hosté dobře bránili a vykrývali prostory," rozebíral Stanislav Tecl, proč se Slavia nedokázala doma prosadit a musela brát s povděkem remízu. „A to ještě po infarktovém závěru, při kterém nás Kolář podržel," přiznával Tecl sledující po vystřídání poslední půlhodinu jen z lavičky.

„Ale remíza není zase tak špatným výsledkem," připomínal, že šance pro oba celky jsou dál otevřené.

„Scházelo nám trochu víc štěstí, protože pár šancí jsme měli a mohli je dotáhnout do konce. Ale pravdou je, že soupeř si příležitosti také vytvořil. Všechno je teď otevřené, v Dánsku musíme dát do odvety víc, abychom zápas rozhodli a postoupili," nechal se slyšet David Zima.

Petar Musa se proti dánskému soupeři neprosadil

Vlastimil Vacek, Právo

„Byl to duel v intencích, jaké jsme očekávali. Soupeř prokázal svou kvalitu nejen v soubojích, ale prezentoval se i fotbalem. Do přestávky jsme sice měli opticky víc ze hry, jenže na polovině soupeře jsme akce nedohrávali do konce. Po změně stran jsme měli ovšem problémy s rozehrávkou, odevzdávali jsme Dánům strašně moc míčů a prohrávali i hodně osobních soubojů," rozebíral domácí trenér Jindřich Trpišovský, proč se jeho tým musel spokojit v první kvalifikační partii jen s bezbrankovou remízou.