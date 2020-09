Remizovat doma v prvním utkání bez branek není žádná sláva. Výsledek však může mít před odvetou play off Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu také něco do sebe. Fotbalisté pražské Slavie navíc mají po ruce dobrý vzor. Loni v únoru také hráli s Genkem doma 0:0, a pak po výhře 4:1 venku šli v Evropské lize dál. „De facto stejné zápasy. Midtjylland také dobře bránil, hrál hodně do defenzivy a chtěl hrát jen na protiútoky,“ souhlasí kapitán Jan Bořil.

Klíčová bitva pro celý zbytek sezony. Přitom se hrálo bez diváků na úplně prázdném stadionu.

„Pocity byly špatné, jsme zvyklí na plný dům. Jde o svátek fotbalu a atmosféra je tu vždycky neuvěřitelná. Fanoušci by nám pomohli. Bylo to tady jak, nechci říct, na pohřbu. Špatné. Mně se to vůbec nelíbí a doufám, že se to v nejbližších měsících zlepší," kaboní se obránce Jan Bořil.

Právě on před rokem jediným gólem v domácí odvetě s Kluží jistil historicky druhý postup Slavie do Ligy mistrů. Loni však měla k dobru výhru 1:0 zvenku. Pro odvetu v Herningu si teď musí vystačit jen s výchozím skóre 0:0.

„Pozitivní je, že jsme nedostali gól, což je určitě trochu výhoda pro nás. Na remízu jsme nehráli, chtěli jsme dát gól, vyhrát. Ukázalo se, že je Midtjylland houževnatý a silný tým, co dobře brání. Trošku nám to zkomplikoval," přemítá kapitán sešívaných.

Byli jsme nervózní...

Slavia toho v Edenu moc nevymyslela. V odvetě bude muset být nápaditější.

„Bylo na nás vidět, že jsme byli nervózní. V některých pasážích jsme si nevěřili. Tempo bylo náročné, nahoru dolu. Umíme hrát lépe. Zlepšit bychom měli určitě produktivitu. Měli jsme nějaké náznaky, ale musíme toho ukázat více a samozřejmě dát gól," uvědomuje si Bořil.

Měl první šanci Slavie, využít ji nedokázal.

„Stoprocentně jsem měl líp trefit, chtěl jsem pálit obstřelem na zadní tyč. Nechtěl jsem střílet nártem, aby míč nešel zase do padesáté řady... Snaha o technickou střelu mi nevyšla, šla přímo doprostřed branky. Moje chyba, měl jsem zakončit lépe," líčí Bořil.