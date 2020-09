Kanonýr v ohrožení! Sešívaní odletěli za zlatým pokladem, doktoři mají práci

První bitvu svedou doktoři, až pak přijdou na řadu hráči. Fotbalisté pražské Slavie odletěli do dánského Herningu, kde je čeká odveta play off Ligy mistrů proti domácímu FC Midtjylland. Utkání se odehraje ve středu od 21:00. Trenérům je k dispozici téměř kompletní soupiska. Start Petara Musy je ohrožen kvůli zranění z posledního ligového utkání.

Doma remizovali bez branek, k postupu do Ligy mistrů potřebují v odvetě vstřelit gól. Krále střelců minulého ligového ročníku chtějí mít k dspozici, Musův start je ovšem v ohrožení.

„Musel střídat o poločase. Všichni věříme, že naši fyzioterapeuti a doktoři dají Petara dohromady. Jeho stav ještě není takový, aby nastoupil," komentuje zdravotní stav chorvatského útočníka asistent trenéra Zdeněk Houštecký pro klubový web.

Sešívaní narazili v play off na stejně fyzicky zdatného soupeře, jako jsou oni sami. Také odveta bude nejspíš tvrdým oříškem.

„Chceme si splnit další sen. Ukázali jsme si věci, které by na ně měly platit. Věříme, že zvítězíme. Důležité bylo, že jsme nedostali gól doma a víme, že musíme vstřelit gól. Rozhodnou výkony jednotlivých hráčů na hřišti," řekl před odletem do Dánska záložník Lukáš Masopust.

V postup do Ligy mistrů věří také Trpišovského asistent.

„Doma nás soupeř nepřekvapil, my je ale taky ne. První zápas jsme viděli několikrát znovu a bylo to tam vidět. Doma jsme nechtěli dostat gól, byla to velká zodpovědnost. Teď z kluků spadne, vlítneme na ně naším stylem a přehrajeme je. Myslíme si, že jsme lepší tým než oni," ujišťuje Houštecký.