Nepodcení žádný detail! Sešívaní se museli věnovat penaltám

Bezbranková remíza v Edenu dává tušit, že ani v odvetě play off Ligy mistrů v Herningu fotbaloví fanoušci gólový ohňostroj neuvidí. „Moc gólů nepadne,“ tuší Jindřich Trpišovský. Proto slávisté před odvetou na půdě Midtjyllandu nepodcenili ani penalty. Pokud by také středeční odveta skončila bez branek, musel by rozhodnout rozstřel.