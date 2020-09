FOTBAL ONLINE: Slavia se přiblížila Lize mistrů! V Dánsku už vede

Velký den, klíčový zápas. Fotbalisté pražské Slavie hrají v dánském Herningu odvetu play off Ligy mistrů na hřišti Midtjyllandu, která rozhodne o tom, zda sešívaní potřetí v historii a podruhé za sebou postoupí do základní skupiny. Utkání s výkopem od 21:00 vysílá O2 TV Sport, můžete je také sledovat v online reportáži na Sport.cz.

První duel v Edenu postupovou tajenku jen zamotal. Po úvodní bezbrankové remíze jsou šance nadále otevřené a oba soupeři se nachystali na další vyrovnanou partii.

Slávisté si dosud zahráli základní skupinu Ligy mistrů dvakrát. V roce 2007 oslavili první postup a vloni na něj navázali poté, co v play off po dvou výhrách 1:0 vyřadili Kluž. Za účast ve skupině by český šampion inkasoval prémii zhruba 15,3 milionu eur (415 milionů korun).

Pokud by přes Midtjylland nepřešel, zahrál by si na podzim skupinu Evropské ligy.

Ve 4. předkole Ligy mistrů už zápasům asistuje videorozhodčí.