Hrůza, děs, co se může v Lize mistrů stát! Kapitán Slavie chce aspoň do finále EL

Zklamání je slabé slovo. Sešívaní byli v dánském Herningu jen šest minut od návratu do Ligy mistrů po roce. Nakonec Midtjyllandu v odvetě play off podlehli krutě 1:4 a místo milionářské soutěže si zahrají jen Evropskou ligu. „Máme alespoň Evropu, chtěli jsme Ligu mistrů, byl to náš sen. Alespoň se popereme v Evropské lize a doufám, že dojdeme až do finále,“ upíná se k nové výzvě Jan Bořil, kapitán fotbalistů pražské Slavie.