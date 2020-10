Běž se podívat! Trpišovský sudího neukecal. Krutá odměna za izolaci bez rodin

Jsou kruté porážky. A jiné ještě krutější. Fotbalisté Slavie se na dva týdny vzdali veškerého civilního života a nastoupili do přísné izolace, jen aby po roce znovu postoupili do Ligy mistrů. A když je od splnění cíle dělilo posledních šest minut, sporným výrokem se jim zhroutil svět. „Zpětně musím poděkovat rodinám i hráčům, co museli podstoupit a vydržet. Frustrace je obrovská. Za to, co jsme pro postup udělali a podstoupili, je to kruté,“ líčí zklamaný trenér Jindřich Trpišovský po porážce 1:4 v odvetě play off na hřišti Midtjyllandu.

Sešívaní cítí obrovskou křivdu, která z nich jen tak nevyprchá.

Opakovaní nařízené penalty pro těsné vykročení Ondřeje Koláře z brankové čáry bylo přinejmenším hodně sporné. Zvláště s ohledem na držení Jana Kuchty ve vápně domácích jen o pár minut později.

„Ptal jsem se rozhodčího, jestli by nebylo v takové situaci lepší se jít podívat na video. Odvětil mi, že to je záležitost VAR. Vysvětloval mi, že věří videorozhodčímu," popisuje pro klubový web klíčovou při trenér Jindřich Trpišovský.

Snažil se, seč mohl, ale zkušeného slovinského arbitra Skominu neukecal.

A co držení Kuchty...?

„Já mu říkal, že se na zápas připravujeme čtrnáct dní a je to pro nás extrémně důležité, jestli by se tedy nemohl jít podívat. On říkal, že ne, že má videorozhodčího. Kluci tady naběhají třináct kilometrů a on se v takové situaci ani nejde podívat na video," nechápe kouč sešívaných.

Ani kapitán Jan Bořil (vlevo vedle rozhodčího) nedokázal Slovince Skominu obměkčit...

Ritzau Scanpix, Reuters

„Pokud navíc tuhle věc tak rozpitvávali, nechápu, že se neřešilo držení Kuchty na druhé straně. Nešlo o žádný velký faul, v kontextu prvního rozhodnutí se ale pískat mělo," ujišťuje Trpišovský.

Nařízení penalty způsobil zoufale nepodařený odkop střídajícího Ibrahima Traorého, po němž míč spadl na ruku Tomáše Holeše.

„Ibra nám šel pomoci s držením míče... Není nic horšího, než že šest minut před koncem Koli chytí penaltu, jdeme do útoku a pak se stane tohle. Jsme s hráči pět let a takhle jsem je ještě neviděl. Ibra samozřejmě o svojí chybě ví a je mu to nesmírně líto, byl to nešťastný moment," zastává se kouč nešťastníka, který se po zápase s pláčem zhroutil na trávník a nebyl k utišení.