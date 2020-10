Vyřazení Slavie? Ostrá reakce přišla z Evropského parlamentu

„Ostuda, takový prasorozhodčí!" zlobil se bezprostředně po utkání gólman Kolář a frustraci netajili ani další. „Nechci to ani komentovat, hrůza, děs. Všichni viděli, jak se dá jednomu týmu ublížit. Jsem hrozně zklamaný," přidal se kapitán Slavie Jan Bořil.

Pokutový kop nechal Slovinec Skomina opakovat na pokyn Itala Irratiho u videa. VAR viděl předčasný Kolářův pohyb před brankovou čáru. Míč si vzal druhý exekutor Scholz a uspěl, přestože si Kolář znovu na balon sáhl.

Nejhorsi fotbalovy pravidlo v historii. Kterej mysak tuhle sracku vymyslel. V Turecku uz jsem to zazil, taky nas slusne vycvicili. Ale v Play off ligy mistru to je jinej level🤮😤 — Milan Škoda (@skodak21) September 30, 2020

V samém závěru český šampion ještě dvakrát inkasoval a zahraje si „jen" Evropskou ligu.

Reakce na klíčový moment středeční vypjaté bitvy začaly okamžitě plnit sociální sítě. Bývalý útočník sešívaných Milan Škoda, jenž v současné době obléká dres tureckého Rizesporu, na Twitter napsal: „Nejhorší fotbalový pravidlo v historii. Kterej myšák tuhle sračku vymyslel. V Turecku už jsem to zažil, taky nás slušně vycvičili, ale v play off Ligy mistrů to je jinej level."

Servítky si už vůbec nebral Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu. „Slavie je mi dneska upřímně líto. Zaříznul ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujícím do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo..."