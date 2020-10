Dvě stě milionů! Sešívaní prošustrovali v Dánsku balík, zahojí se na Coufalovi

Není snadné přijmout porážku, když víte, že jste právě přišli o takřka 200 milionů korun. Takový balík sešívaní přenechali v Herningu dánskému Midtjyllandu... Pokud by play off Ligy mistrů zvládli, měli by v kapse minimálně 413 milionů. V Evrospké lize je má uchlácholit garantovaný příjem 215 milionů, rozdíl je tedy přesně 198 milionů korun. Během dneška má ovšem klapnout přestup obránce Vladimíra Coufala do West Hamu za 6 milionů eur, což je zhruba 162,5 milionu korun.