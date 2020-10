Lewandowski: Je čest vyhrát v éře Ronalda a Messiho

V anketě hlasovalo osmdesát trenérů klubů, které hrály ve skupinách UEFA Ligy mistrů a Evropské ligy a 55 sportovních novinářů z celé Evropy ze společnosti ESM, mezi něž patří náš spolupracovník Ondřej Zlámal. Porotě poskytl polský kanonýr po převzetí ceny exkluzivní rozhovor.

Vyhrál jste s Bayernem v minulé sezoně všechno, co se dalo. Teď navíc i prestižní individuální ocenění. Jakou další motivaci můžete najít do další sezony?

Všichni víme, že teď jsme na vrcholu a v nové sezoně nás bude chtít každý o to víc porazit. Musíme na to být připravení. Připadá mi, že je to pro nás ještě větší výzva než v loňském roce. Ale myslím si, že jsme připravení. Toužíme po dalších trofejích. Máme mladý tým s velkým potenciálem. Z tohoto hlediska je jedno, kolik jsme už titulů vyhráli, protože prostě chceme další. V tom má pro nás nová sezona svůj náboj.

Který moment z minulé sezony vám nejvíc utkvěl v paměti?

Takových momentů bylo víc. Zisk každé trofeje je úžasný. Ale když se budeme bavit o utkáních, tak určitě budu vzpomínat, jak jsem ve skupině proti Crvene Zvezde dokázal dát čtyři branky nebo byla nádherná vítězství nad Tottenhamem a Barcelonou, stejně tak proti Chelsea. Každý ten moment byl něčím výjimečný. Prožili jsme i příjemný čas v Portugalsku během závěrečného turnaje, je těžké vybrat jeden zážitek. Ale chvíle, kdy vyhrajete Ligu mistrů, je něco opravdu výjimečného. Takže asi bych vybral právě vítězné finále.

Minulá sezona byla narušená pandemií, se kterou stále bojujeme. Jak okolnosti ovlivnily váš profesionální život? A možná stále ovlivňují?

Byl to složitý život nejenom pro fotbalovou komunitu, ale pro celý svět. V době, kdy byl lockdown, jsme nemohli hrát zápasy a jenom trénovali v omezených podmínkách. Myslím si, že jsme však tento čas využili hodně dobře. Pak jsme si neskutečně užili návrat na hřiště. Bylo dobře, že lidé zase mohli prožívat sportovní emoce. Dali jsme jim naději, že se starý normální svět zase brzy vrátí. Já pevně doufám, že za pár měsíců bude všechno zpátky v normálním stavu. A když ne, tak alespoň příští rok.

Jste prvním polským fotbalistou, který takovou cenu dostal. Velké hvězdy jako Lubański, Deyna, Lato nebo Boniek ji nezískali. Je to pro vás o to větší pocta?

Určitě jsem o to víc hrdý. Vím, že se na to Poláci tak dívají - jeden z nás je tam na jevišti a dostává cenu a je to pro ně zvláštní okamžik. Ale fotbal je týmový sport, myslím, že podobně to vnímají moji spoluhráči a trenéři. Také jim za to musím poděkovat.

Střílíte branky, vyhráváte trofeje. Získal jste stejnou cenu jako Lionel Messi. To máte společné, ale co ještě nemáte, je úspěch s národním týmem. Kdy tohle doženete?

Určitě bych toho chtěl dosáhnout, vím, jak Poláci svůj národní tým milují. Pokaždé se snažím odevzdat co nejlepší výkon a chci, aby lidé byli na naše mužstvo hrdí. Nevím, jak to přesně zformulovat, ale pro nás je úspěchem každý zápas, po kterém jsou fanoušci na nás pyšní. Musíme to vidět realisticky, těžko můžeme mluvit o prvních nebo druhých místech na šampionátech. Pro nás je hrdost a radost z výkonů týmu v každém zápase nejdůležitější. Pokaždé se snažíme toho pocitu dosáhnout.

Je vám 32 let, v takovém věku už fotbalisté uvažují, co budou dělat dál po kariéře. Vy jste ale teď na vrcholu. Napadlo vás, že se dočkáte takové pocty, když evropskému fotbalu dominovali Messi s Ronaldem?

Během dekády bylo jasné, že ať se vám daří, jak chce, tak Ronaldo a Messi byli vždy hlavními hvězdami. Proto je ještě cennější, že jsem teď takovou cenu vyhrál já, a to ve chvíli, kdy oba stále nastupují a hrají stále dobře. Jsem vděčný, že jsem mohl odehrát takovou sezonu, jakou zažili oni. Vím, jak je těžké se udržet na vrcholu, jak člověk musí makat. A oni to v posledních deseti, dvanácti letech dokázali. Byli v naší době nejlepší.