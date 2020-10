Výprask pro přemožitele Slavie. Obrovská lekce a veliká škola, uznal kapitán Midtjyllandu

Čtyřbrankový výprask na přivítanou! Fotbalisté Midtjyllandu dostali za vyučenou v úvodním duelu Ligy mistrů ve skupině D. Dánský přemožitel pražské Slavie si užívá premiérovou účast mezi fotbalovou elitou starého kontinentu. A střet s Bergamem na domácí půdě ve středečním večeru představoval drsný direkt. Do poločasu prohrávali Seveřané o tři branky, nakonec se museli smířit se čtyřbrankovým přídělem.

Zřejmě ještě všichni fanoušci fotbalu v Česku mají v paměti, jak Slavia inkasovala rozhodující gól v Dánsku v odvetě play off poslední zářijový den, kdy sudí Skomina nechal opakovat Kolářem chycenou penaltu a na druhý pokus už Midtjylland slavil. Ve středu mohla Trpišovského družina a s ní i červenobílá fanouškovská obec cítit jisté zadostiučinění, když Bergamo v prvním duelu nového ročníku Dánům dalo za vyučenou.

„Pokud nedáte do zápasu v Lize mistrů sto procent, jste potrestáni za každou chybu. Upozorňoval jsem na to hráče před zápasem. Každý z mých svěřenců určitě ví, kdy nedal do zápasu maximum, což je prostě nepřípustné," zlobil se Brian Priske, trenér Midtjyllandu.

Jeho tým paradoxně na konci duelu ve statistikách neměl tak zlá čísla. Dánové drželi balon dvaapadesát procent času, připsali si devět střel cekem a tři na branku. „Úvod v našem podání nebyl až tak špatný. Jenže pak jsme si vybrali špatnou čtvrthodinku, která rozhodla. Ukázalo se, jak se může všechno změnit za pár minut," posteskl si Priske nad třemi inkasovanými góly v rozmezí šestadvacáté a dvaačtyřicáté minuty.

Bergamo přitom hraje Ligu mistrů teprve podruhé v klubové historii, což připomínal záložník Atalanty Marten De Roon. „Minulý rok jsme byli v Champions League nováčky. Před zápasem jsme si připomínali, abychom nebyli vykulení jako v předešlé sezoně. Už víme, co tahle soutěž znamená. Ukázali jsme, že jsme dospělejší tým a hraje dobrý fotbal," říkal devětadvacetiletý nizozemský záložník ve službách italského klubu.

Nutno připomenout, že Bergramo jako nováček došlo do čtvrtfinále soutěže, kde nešťastně vypadlo s PSG po gólech v devadesáté a devadesáté třetí minutě. „Od začátku zápasu jsme si počínali opravdu skvěle. Ukazuje se, že jsme zkušenější o loňskou zkušenost. A sebevědomější," chválil mužstvo kapitán Atalanty Alejandro Gomez. „První poločas byl v našem podání opravu výborný. V druhém už jsme zápas jen kontrolovali. Ale můžeme být myslím spokojeni," přitakal s úsměvem záložník Atalanty Remo Freuler.

„Je těžké hrát Ligu mistrů, protože čelíme nejlepším týmům světa. Musíme se naučit hrát v úplně jiném tempu. Bylo neuvěřitelné, jakým způsobem trestali naše chyby. Byla to opravdu velká škola," připustil Erik Sviatchenko, kapitán Midtjyllandu.

„Byla to pro nás těžká hra, těžká zkušenost. Poprvé jsme čelili tak velkému týmu," uzavřel nevydařený vstup do skupiny trenér Midtjyllandu.

„My jsme začínali úplně stejně. Ale ukázal jsme, jak moc Atalanta za rok vyspěla," připomínal De Roon, že historicky první zápas Bergama v Lize mistrů skončil čtyřbrankovým výpraskem od Dinama Záhřeb.