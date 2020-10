Skvělé! raduje se Real Madrid. Nakopne ho v Lize mistrů miliardová hvězda?

Slavný Real Madrid potřebuje po šokující domácí porážce s Šachtarem Doněck z úvodního kola v Lize mistrů naplno zabrat a na půdě německého Mönchengladbachu by mu v úterý večer mohl pomoct senzační návrat hvězdného Edena Hazarda. Belgický reprezentant s týmem do Německa odcestoval a měl by být po vleklém svalovém zranění na pravé noze k dispozici.