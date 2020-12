Senzace Ligy mistrů? Před pár dny dostal sedm gólů, teď je brankář za hvězdu

Sázka vabank vyšla a na světě je senzace. Německý manažer fotbalového Liverpoolu Júrgen Klopp je opět za hvězdu. Když nemohla kvůli svalovému zranění na plac v utkání Ligy mistrů s Ajaxem brankářská jednička Alisson Becker, vytáhl v těžké chvíli jako eso mladého irského gólmana Caoimhina Kellehera, Ten přitom dostal v sobotu v utkání týmů do 23 let od Manchesteru City sedm gólů, v úterý večer ale podal skvělý výkon a stejně jako kouč září štěstím.

Leckterý trenér by krabatil čelo a potil se, jak se má ve chvíli, kdy je ze hry brankářská jednička, zachovat. Němec Klopp ale náročnou chvíli zvládl na jedničku, byť jeho řešení nejspíš šokovalo experty i fanoušky. Do branky v klíčové bitvě Ligy mistrů proti Ajaxu, kde byl ve hře postup do další fáze milionářské soutěže, nasadil liverpoolského gólmana číslo 3. Ten na tom navíc nemusel být dobře, protože jen o čtyři dny dříve dostal sedm branek v utkání celků do 23 let.

„Zažil jsem spoustu úspěchů. Vyhrál jsem Ligu mistrů i Premier League. Ale tohle je jedno z největších vítězství, jaké jsem s Liverpoolem zažil. Byl to moc těžký zápas a my jsme ho dokázali vyhrát," hlásil po triumfu německý kouč Reds, který hned po závěrečném hvizdu spěchal poděkovat mladému brankáři za výkon. „Věděl jsem, že je to skvělý brankář. A my jsme v tomhle důležitém utkání Caoimhina moc potřebovali a on ukázal, co v něm je," dodal.

Kelleher, kterému kryl záda z lavičky mladý český gólman Vítězslav Jaroš, tým podržel řadou dobrých zákroků. Nejvíce vidět byl nejspíš fantastický zásah proti hlavičce zkušeného Klasse-Jana Huntelaara zbízka. Z vítězství i vychytané nuly byl nadšený, ale roli hrdiny odmítal. „Od toho, abych něco chytil, na hřišti přece jsem. Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Je to úžasné," svěřil se novinářům.

