VAR a virtuální čáry úřadovaly i Lize mistrů. I proto popřál kouč Mönchengladbachu sudímu veselé Vánoce

„Žádná nadávky. Natož pak urážky. Popřál jsem mu pouze hezké Vánoce,“ odmítl trenér Borussie Mönechengladbach Marco Rose, že by nizozemskému sudímu po konci zápasu s milánským Interem na hřišti spílal a vyčítal mu neuznaný gól. Přitom trefa, kterou francouzský legionář Alassane Plea ve službách německého celku zkompletoval hattrick a vyrovnal na 3:3, mohla dramaticky se vyvíjejí situaci ve skupině B Ligy mistrů alespoň zčásti rozřešit. Danny Makkelie však byl proti...

Vyrovnávací branku neuznal, protože VAR usvědčil z ofsajdu nikoli autora gólu, ale náhradníka v domácí dresu Breela Embola. A nizozemský sudí na virtuální čáry rýsované na trávníku pomocí videotechniky samozřejmě dal, čímž zavdal jen další podnět k debatám o přínosu videotechniky pro fotbal.

Už totiž nejen čáry a lajny zkoumající mnohdy milimetrové postavení mimo hru, ale dokonce virtuálně vztyčované kolmice rozhodují o tom, zda se snad rameno či kousek paže některého z hráčů neocitlo v ofsajdovém postavení.

Anglická Premier League to zažila v pondělní dohrávce mezi West Hamem a Aston Villou, kdy v nastaveném čase rozhodčí Peter Bankes a spolu s ním video sudí v londýnské centrále VAR pomocí čas a kolmic zkoumali, zda snad Coufalovo rameno nebylo k bráně Fabianskeho přece jen blíž než autor vyrovnávajícího gólu Ollie Watkins.

Liga mistrů si reprízu diskutabilní situace zažila právě v duelu Mönchengladbachu s Interem. „Přitom Breel aktivně nezasahoval do hry, natož aby bránil brankáři hostů ve výhledu," rozpálil se hned po neuznaném gólu trenér Rose. Dokonce tak, že mu nizozemský rozhodčí okamžitě ukázal žlutou kartu.

Přesto se za ním vydal Marco Rose po závěrečném hvizdu zase. Aby mu po prohře 2:3 popřál hezké Vánoce a připomněl i další chyby, jichž se dopustil a podle trenérova mínění jimi Borussii poškodil.

„Před druhým gólem Interu přišel náš Marcus Thuram o míč jen proto, že byl tvrdě faulován. A hned dvěma soupeřovými hráči. Bylo to přitom mnohem evidentnější než podíl Breela Embola na vyrovnávacím gólu, ale rozhodčí nereagoval," neskrýval kouč Mönchengladbachu hořkost a křivdu.

Získat v zápase s Nerazzurri alespoň bod, měl by jeho tým k postupu do jarního osmifinále Champions League s devíti body na kontě mnohem blíž, zatímco Inter by byl definitivně ze hry. Takhle mají ale dál naději na postup všechny čtyři týmy ve skupině.

Mönchengladbach s osmi body, Šachtar Doněck a Real Madrid se sedmi, a stále i Inter Milán s pěti body.

„Teď už nemá smysl si stěžovat," zapomněl Marco Rose před kamerami Sky Sports nakonec na křivdu, na které se podle něho podílel i VAR. „Prohráli jsme, ale znovu jsme dokázali, že si postup zasloužíme. Máme všechno ve svých rukou, protože nám stačí bod. Ale my pojedeme za týden do Madridu vyhrát."