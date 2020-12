Real Madrid - Mönchengladbach 2:0 Inter Milán v Lize mistrů končí! Real výhrou zachránil postup, dál jdou i Atlético, Gladbach a Bergamo

Hotovo, dobojováno. Fotbalová Liga mistrů už zná všechny postupující do osmifinále. K již dříve jistým osmifinalistům se ve středu přidali hráči Realu Madrid, Mönchengladbachu, Atlética Madrid a Bergama. Ve středu se také dohrál zápas mezi Paris St. Germain a Basaksehirem, který byl v úterý přerušen kvůli údajnému rasismu rozhodčího, a domácí celek díky Neymarovu hattricku vyhrál 5:1.

Radost fotbalistů Bergama z postupu do osmifinále Ligy mistrů.

Utkání v pařížském Parku princů bylo v úterý přerušeno po asi 13 minutách poté, co jeden z asistentů rozhodčího údajně rasisticky urazil asistenta tureckého celku. Hráči Basaksehiru na protest odešli do šaten a podpořili je i domácí fotbalisté. Utkání bylo přeloženo na dnešek a incidentem se začala zabývat UEFA.

Na úvod dohrávky utkání skupiny H hráči obou celků i nově delegovaní rozhodčí Makkelie, Diks a Boniek, kteří nahradili původní rumunskou trojici, poklekli na protest proti rasismu. Na prázdných tribunách také visely transparenty proti rasismu a na podporu asistenta Basaksehiru.

František Straka a Ivo Ulich o rasistickém incidentu v Paříži

O2 TV Sport

Zápas poté dopadl velmi jednostranně. O vítězství finalisty minulého ročníku rozhodl třetím hattrickem v Lize mistrů Neymar a víc třígólových zápasů v soutěži už mají jen Cristiano Ronaldo s Messim po osmi. Tři hattricky mají na kontě také Lewandowski, Gómez, Filippo Inzaghi a Luiz Adriano.

O zbývající dva góly domácích, kteří měli osmifinále jisté už před dohrávkou, se postaral Mbappé a Paris St. Germain jen o dva zásahy zaostal za klubovým rekordem, kterým je v pohárech tři roky staré vítězství 7:1 nad Celticem. Pařížané díky výhře prošli do play off z prvního místa, druhé bylo Lipsko.

Real si místo v osmifinále zajistil výhrou 2:0 nad Mönchengladbachem, o které rozhodl dvěma góly v prvním poločase Benzema. Bílý balet do play off prošel z prvního místa v tabulce a vylepšil vlastní rekord, když se do vyřazovací části dostal i při 25. účasti v Lize mistrů.

Karim Benzema z Realu se raduje z gólu proti Mönchengladbachu.

Sergio Perez, Reuters

Navzdory prohře mohl slavit i Mönchengladbach, který skončil ve skupině B za Realem se ztrátou dvou bodů druhý. Německý celek měl sice stejně bodů jako Doněck, jenž dnes remizoval 0:0 s Interem Milán, do play off ho ale posunula lepší bilance ze vzájemných zápasů se Šachtarem.

Bergamo v přímém souboji o postup porazilo 1:0 Ajax. Cestu za účastí v jarní části mu usnadnil v 79. minutě záložník Gravenberch, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Výhru hostům poté zařídil pět minut před koncem Muriel a Atalanta i při druhé účasti v Lize mistrů postoupila do play off. Do vyřazovací části doprovodila vítěze skupiny Liverpool.

Zklamaný fotbalista Ajaxu Antony po vyřazení z Ligy mistrů.

Piroschka Van De Wouw, Reuters

Přímý duel o postup do osmifinále zvládlo také Atlético Madrid a v Salcburku díky zásahům Hermosa a Carrasca zvítězilo 2:0. Domácí prožili smolný zápas, protože už ve druhé minutě trefil Berisha tyč a stejně poté v 78. minutě dopadl za nepříznivého stavu 0:1 i Mwepo.

Los osmifinále se uskuteční 14. prosince a první zápasy budou na programu 16. února.