Je to hon na čarodějnice, hájí legenda United současného trenéra po krachu v boji o postup

Horskou dráhu připomíná probíhající sezona Manchesteru United. Po úterní bitvě v Lize mistrů na půdě Lipska se anglický gigant octl na její spodní hranici a musí strávit hořkost v podobě vyřazení z milionářské klubové soutěže Evropy. Po úvodních dvou kolech, kdy svěřenci trenéra Solskjaera porazili PSG a Lipsko, by přitom málokdo pochyboval o účasti Rudých ďáblů v osmifinále. Jenže teď klubu z Old Traffod zůstala jako slabá útěcha Evropská liga a ztráty v přepočtu ve stovkách milionů korun.

„Nebyli jsme dost dobří. Co víc mám říct?" posteskl si Ole Gunnar Solskjaer po prohře 2:3 na půdě Lipska, kde jeho tým bezpodmínečně potřeboval alespoň bod, aby si zajistil postup do osmifinále. Nyní totiž i v případě prohry PSG s Basaksehirem doplatí Ďáblové z Old Trafford na horší vzájemnou bilanci s pařížským klubem. „Rozhodující byla naše porážka v Istanbulu," připomínal Solskjaer nečekaný krach na půdě tureckého outsidera v třetím utkání skupiny.

Na Solskjaera se teď valí kritika ze všech stran. Je první trenérem, který s anglickým týmem v Lize mistrů z prvních deseti zápasů v soutěži prohrál šestkrát.

Poprvé od dubna 2003 navíc inkasovali United tři či více gólů ve dvou zápasech Ligy mistrů za sebou, což podle anglických expertů jasně dokumentuje chatrnou defenzivní práci United pod taktovkou Solskjaera.

A aby nebylo hořkosti málo, zařídil krach United v posledním zápase skupiny Ligy mistrů Angelino, který je v Lipsku na hostování z Manchesteru City, úhlavního rivala Ďáblů z Old Trafford...

„Tohle je Manchester United, nejlepší klub světa, který musí být v Lize mistrů. Ne hrát Evropskou ligu. Ten začátek, to byla hrůza," rozohnil se pro televizi Sky Paul Merson, bývalý vynikající fotbalista. A připomínal, že zatímco ve vyřazovací fázi by klub inkasoval tučné provize v desítkách milionů eur, čímž by alespoň částečně umořil ztráty z absence diváků na tribunách, v Evropské lize může získat jen zlomek očekávané částky.

„Mám pocit, že pokaždé, když United prohrají, je to katastrofa. Ne, není to katastrofa, jde o zklamání. Ten příběh honu na čarodějnice je strašlivý," zastal se pro BBC současného trenéra bývalý obránce United Phil Neville. „V minulosti existovaly týmy United s lepšími manažery než Ole, které vypadly ve stejné fázi Ligy mistrů. Rozpoložení uvnitř klubu se výrazně liší od vnějšího světa, kde se odehrává totální snaha dostat Solskjaera z pozice trenéra," prohlásil Neville.

„V přípravě jsme udělali všechno. Nemohu hráčům vytknout jejich úsilí, nechyběl jim charakter. Někdy prostě trvá patnáct dvacet minut než se dostanou do správného rytmu. To se stalo a zaplatili jsme krutou daň," posteskl si Ole Gunnar Solskjaer.

„Byli jsme v úvodu pomalí. Dvacet minut jsme prostě nebyli dost dobří, nedokázali soupeři konkurovat. A bohužel dvougólové manko bylo příliš velkou ranou," bědoval kapitán United Harry Maguire. „Je to pořád stejné. Až příliš často doháníme v zápasech ztrátu. Nemá smysl se vymlouvat. Prostě je potřeba být agresivní od první minuty. Vyhrávat souboje, získávat balony. To jsou základy, bez nichž se neobejdeme," hořekoval Maguire.

„Byla to těžká skupina, ale cítili jsme, že naším úkolem je postoupit. Liga mistrů a její vyřazovací fáze jsou prostě standardem pro Manchester United. Takže teď jsme všichni strašně zklamaní," neskrýval Maguire rozčarování.

