Zidane po postupu Realu do osmifinále LM: Nikdy nebudu madridským Fergusonem

Real prožívá jeden z nejhorších vstupů do sezony za poslední roky, ve španělské lize je až čtvrtý. V Champions League před závěrečným zápasem balancoval na hraně vyřazení. Po dvou porážkách od Šachtaru Doněck se dostal do situace, kdy k jistotě osmifinále musel Mönchengladbach porazit. Hrozil mu totiž dokonce scénář, že skončí ve skupině poslední. Ostudu ale Bílý balet odvrátil.

„Nemůžeme hrát pořád dobře, jsou i období, kdy se tolik nedaří. Jsem rád, že jsme postup uhráli. Nikdy ale nebudu madridským (sirem Alexem) Fergusonem, to je jisté," prohlásil Zidane po utkání v souvislosti s legendárním koučem Manchesteru United, který strávil více než 20 let na Old Trafford.

Karim Benzema z Realu se raduje z gólu proti Mönchengladbachu.

Sergio Perez, Reuters

„Nevím, jak dlouho tu zůstanu, nemyslím na to. Mám prostě velké štěstí, že jsem v tomto klubu a jsem rád, že jsem šťastný i v těch nejtěžších dobách. Dlouho jsem žil ve Španělsku, v Madridu, a chci v tom ještě nějakou dobu pokračovat," dodal Zidane.

Fotbalisté Interu Milán do osmifinále Ligy mistrů nepostoupili

O2 TV Sport

Jeho tým zvládl duel s německým soupeřem výtečně, rozhodl ho už do přestávky dvěma góly Benzemy. Francouzský útočník se tím stal teprve pátým hráčem, který vstřelil 50 gólů ve skupinové fázi Ligy mistrů. Po Messim (71), Ronaldovi (67), Raúlovi (53) a Van Nistelrooijovi (50).

„Přečetli jsme hru soupeře dobře. Eliminovali jsme ztráty, kterých umí Mönchengladbach využít. Hráli jsme skvěle. Neřeknu vám, co jsem po utkání řekl hráčům, ale celý Madrid může být hrdý na to, co na hřišti udělali," radoval se 48letý Francouz.

Trenér Zinédine Zidane uděluje pokyny svěřencům z Realu Madrid v utkání Ligy mistrů.

Sergio Perez, Reuters

Německý tým sice v Madridu padl, krátce po konci zápasu se ale na trávníku propadl do euforie. Díky remíze Interu se Šachtarem postoupil do osmifinále ze druhé příčky. Závěr duelu na San Siru, který se protáhl o několi minut, sledovali na monitoru u jejich lavičky. „Byly to velké nervy, když jsme sledovali závěr zápasu v Miláně. Když skončil, byl to úžasný okamžik. Nikdy na něj nezapomenu, zažívali jsme neuvěřitelnou radost. Jsme na pyšní na to, co jsme dokázali," prohlásil záložník Mönchengladbachu Christoph Kramer.