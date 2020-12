Skandál vystřídala kanonáda PSG. Neymar dal hattrick, Mbappé zlomil rekord Messiho

Před výkopem oba týmy včetně nově delegovaných rozhodčích poklekli na protest proti rasismu. Tribuny byly pokryty transparenty odsuzující rasismus a vyjadřující podporu asistentovi Basaksehiru. Právě na jeho podporu odešly v úterý obě mužstva po čtvrthodině za stavu 0:0 do kabin.

Středeční dohrávka byla jednoznačnou záležitostí. Triumf francouzskému mistrovi vystřelil hattrickem Brazilec Neymar, který se stal prvním hráčem v historii Ligy mistrů, jenž v této soutěži vstřelil 20 gólů za dva kluby (Barcelona, PSG). Bylo to jeho třetí hattrick v Champions League, víc jich mají na kontě pouze Cristiano Ronaldo a Lionel Messi (oba 8).

Golová radost hráčů PSG v dohrávaném utkání Ligy mistrů s Basaksehirem.

Charles Platiau, Reuters

Zbylé dvě trefy obstaral Mbappé. Také on se zapsal do historie - stal nejmladším hráčem, který kdy dosáhl 20 gólů v Lize mistrů (21 let, 355 dnů), čímž překonal rekord, který předtím držel Messi (22 let, 266 dnů).

Vedení PSG nyní Mbappého a Neymara přesvědčuje, aby s klubem uzavřeli nové, dlouhodobé kontrakty. Brazilec sice v přechozích měsících několikrát připustil, že z PSG odejde, po středečním utkání ale obrátil. „Myšlenky na odchod nemám. Jsem v Paříži šťastný. V klubu i se svými spoluhráči," řekl 28letý útočník pro RMC Sport, jehož stávající smlouva vyprší v červnu 2022. Stejně jako Mbappému. „Začali jsme s Neymarem a Mbappém jednat. Jsem si jistý, že oba chtějí zůstat s námi dál," uvedl majitel klubu Chelajfí.