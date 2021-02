Produkt Chelsea válí, ale za Bayern! Teenager gólem zlomil rekord v Lize mistrů

Anglii vyrůstá nová hvězda. Nikoli však na Ostrovech, ale v mnichovském Bayernu. Sedmnáctiletý Jamal Musiala se díky trefě do sítě Lazia v úterním úvodním osmifinále Ligy mistrů stal nejmladším anglickým střelcem v historii soutěže (viz tabulka). Německý tým má po hladké výhře 4:1 mocně nakročeno do čtvrtfinále.