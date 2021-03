Lipsko s Liverpoolem sehrají v Budapešti podle tisku i odvetu

Fotbalisté Lipska by v případě, že by se hrálo v Anglii, po návratu do Německa museli do dvoutýdenní karantény. Podle agentury DPA se uvažovalo také o přeložení zápasu do Udine nebo na stadion Feyenoordu Rotterdam, ale nakonec by se mělo hrát opět v Puskásově aréně v Budapešti.

Na neutrální půdě se hrály i další úvodní osmifinálové zápasy Atlético Madrid - Chelsea (Bukurešť) a Mönchengladbach - Manchester City (Budapešť) i několik utkání Evropské ligy.