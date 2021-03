Fotbalisté Manchesteru City a Gladbachu budou hrát v LM v Budapešti i odvetu

Také odvetné utkání osmifinále Ligy mistrů mezi fotbalisty Manchesteru City a Mönchengladbachu se bude hrát na neutrální půdě v Budapešti. Kvůli německým koronavirovým pravidlům by musela Borussia po návratu z Británie do čtrnáctidenní karantény, a proto se s lídrem anglické ligy dohodla na přeložení zápasu z Manchesteru do maďarské metropole. Podle agentury DPA německý tým zaplatí City kompenzaci ve výši 1,5 milionu eur (39 milionů korun).