FOTBAL ONLINE: Real a City hrají o čtvrtfinále ligy mistrů! Favorité jdou do vedení

Fotbalisté Realu Madrid a Manchesteru City mohou po úvodních výhrách dnes stvrdit postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. "Bílý balet" si z Bergama přivezl náskok 1:0, lídři anglické ligy v Budapešti porazili Mönchengladbach 2:0. V maďarské metropoli se kvůli koronavirovým opatřením odehraje také odveta osmifinále, v níž tentokrát budou domácí City. Obě utkání začnou tradičně ve 21:00.

Karim Benzema slaví trefu do sítě Atalanty

Karim Benzema se postaral o první přesný zápas do sítě Atalanty Bergamo

Karim Benzema slaví branku do sítě Atalanty Bergamo

Fotbalisté Manchesteru City bojovali o postup do čtvrtfinále LM s Mönchengladbachem

Real bez řady zraněných opor rozhodl o triumfu v Itálii až gólem Ferlanda Mendyho z 86. minuty. Atalanta s hosty dlouho držela krok, přestože hrála od 17. minuty v oslabení. Španělský tým, který v posledních dvou letech vždy vypadl v osmifinále, se musí mít v odvetě na pozoru, protože Atalanta v tomto ročníku Ligy mistrů venku vyhrála všechny tři duely bez inkasované branky.

Mönchengladbach by kvůli německým koronavirovým pravidlům musel po návratu z Británie do čtrnáctidenní karantény, proto se s anglickým favoritem dohodl na přeložení zápasu do Budapešti. Pokud chce Borussia postoupit, musí její hráči ukončit neprůstřelnost soupeře, svěřenci trenéra Pepa Guardioly v Champions League neinkasovali už 616 minut.

Pro Gladbach bude mimořádně těžké zabránit soupeři ve čtvrtému postupu do čtvrtfinále, protože "Citizens" vyhráli 23 z posledních 24 soutěžních utkání. Desátý tým německé ligy se naopak hodně trápí a prohrál šestkrát za sebou.