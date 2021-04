Co přesně se na Etihad odehrálo? Osmnáct minut poté, co Kevin De Bruyne poslal City do vedení, dostal míč do sítě také hostující Jude Bellingham. Sedmnáctiletý anglický reprezentant vypíchl míč brankáři Edersonovi, který váhal s odkopem, a skóroval do prázdné brány. Podle Hategana ale obral gólmana o balon nedovoleně.

Hráči Dortmundu protestovali, dožadovali se kontroly ze strany videorozhodčího. Jenže provést ji nebylo možné. Arbitr zapískal dřív, než míč přešel brankovou čáru. Aby toho nebylo málo, Bellingham dostal žlutou kartu.

„Žádný faul to nebyl, míč jsem vybojoval fér," řekl Bellingham po zápase televizní stanici BT Sport. „Je to trochu frustrující v době, kdy mají sudí k dispozici tolik kamer. Když jsem se rozhodčího ptal, co písknul, jen mi odpověděl, že jsem dostal žlutou kartu," dodal Bellingham.

Reus krásným gólem vyrovnal

Dortmund se i tak dočkal vyrovnání, po přestávce se po parádní akci trefil Reus. Ukončil tím 790 minut trvající neprůstřelnost City v Lize mistrů. Déle bez obdržené branky vydržel v této soutěži pouze Arsenal v sezoně 2005/2006. Citizens si ale přece jen vzali vítězství zpět, v poslední minutě ho zařídil Fodden.

„Dortmund je typický klub z Ligy mistrů. Hraje v této soutěži mnoho let, ví, co dělat. V prvním poločase jsme nebyli chytří s míčem, druhý byla mnohem lepší. Měli jsme tři čisté šance na to, abychom odskočili o dva góly. Místo toho jsme inkasovali. Nakonec se nám podařilo dát vítězný gól. Věřím, že v odvetě postup stvrdíme," uvedl trenér City Pep Guardiola.

Radost hráčů Manchesteru City z výhry nad Dortmundem ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

Phil Noble, Reuters

„Jsme naštvaní. Nechat si dát krátce před koncem gól, bylo zbytečné. Vypadli jsme na dvě vteřiny z koncentrace, skvělý soupeř toho využil. Odveta bude pro nás velkou výzvou," prohlásil dortmundský střelec Reus.