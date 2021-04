Klubům, které neopustily Super ligu, stále hrozí trest, varuje Čeferin Barcelonu a Real

Přízrak elitářské fotbalové Super ligy stále ještě nebyl definitivně zapuzen. Zbývají v ní ještě dva španělské kluby. A i ty by se od projektu měly distancovat, jinak budou podle prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina nadále čelit hrozbě vyřazení z Ligy mistrů. Zástupci Realu Madrid a Barcelony by podle něj navíc mohli nést další následky.

"Je křišťálově jasné, že se kluby musejí rozhodnout, zda patří k superligovým nebo evropským týmům. Pokud říkají, že jsou superligové, pak samozřejmě nemohou hrát Ligu mistrů. A jestliže jsou připravení, pak ať si hrají svou vlastní soutěž," řekl agentuře AP Čeferin.

Po odchodu šestice anglických týmů, Atlética Madrid a celého italského tria v projektu zůstaly jen Real Madrid a Barcelona. Prezident Realu Florentino Pérez se nechal slyšet, že Super liga není mrtvá, ale jen odložená. Ačkoliv by účast španělského velkoklubu příští týden v semifinále Ligy mistrů proti Chelsea neměla být ohrožena, v budoucnu by v případě nesplnění požadavků mohla být.

UEFA pak navíc posuzuje udělení možných sankcí pro funkcionáře klubů zapojených v projektu, který tento týden vyvolal obrovskou kritiku fanoušků, hráčů i funkcionářů. "Stále čekáme na právní rozbor a poté řekneme víc. Je ale jasné, že každý čelí důsledkům svých činů a oni to vědí. Pro mě je i velký rozdíl v tom, když třeba některý klub přizná chybu a řekne, že projekt opouští. Ostatní už asi také vědí, že je projekt mrtvý, ale pravděpodobně si to odmítají připustit," uvedl Čeferin.

Šéf UEFA vedl virtuální setkání nejvyššího rozhodovacího orgánu, kde se o možných trestech pro aktéry diskutovalo.

"Dohodli jsme se s výkonným výborem na setkání s fotbalovými federacemi, národními asociacemi a ligami, kterých se to týká. Uděláme to příští týden a uvidíme. Chceme vědět, co všechny tyto orgány mohou udělat a co může udělat i UEFA," uvedl Čeferin.

Petr Čech se snaží přesvědčit fanoušky Chelsea, aby pustili klubový autobus na stadion.

sntv

Před týdnem Asociace evropských fotbalových klubů (ECA) s tehdejším šéfem Andreou Agnellim z Juventusu schválila spolu s UEFA nový formát Ligy mistrů pro rok 2024. Čeferin si proto myslel, že spekulace o založení Super ligy jsou přece jen zažehnány. V neděli však Agnelli na svou pozici rezignoval a ohlásil s dalšími 11 elitními týmy založení superligy.

"Nejhorším dnem na tom byla asi sobota, protože jsem si zpětně uvědomil, že šlo o čistou zradu a někteří lidé nám lhali roky. Když jsem se ale následně probudil, byl jsem si jistý, že tomu budu čelit a vyřeším to," dodal šéf UEFA.