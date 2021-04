Marcelo možná přijde kvůli účasti ve volební komisi o odvetu LM s Chelsea

Fotbalistům Realu Madrid hrozí, že se příští týden budou muset v semifinálové odvetě Ligy mistrů s Chelsea obejít bez své hvězdy Marcela. Rodák z Ria de Janeiro, který před 10 lety získal rovněž španělské občanství, by totiž měl být den před zápasem členem jedné z komisí v rámci regionálních voleb v Madridu a nemohl by s týmem odcestovat do Londýna. Uvedl to deník El Mundo.