Finále Ligy mistrů se i přes lockdown v Turecku uskuteční v Istanbulu

Finále fotbalové Ligy mistrů se i navzdory zhoršující se koronavirové situaci v Turecku uskuteční na Atatürkově stadionu v Istanbulu. Uvedla to dnes v prohlášení UEFA s tím, že by vyvrcholení prestižní soutěže neměl narušit ani lockdown, který místní vláda nařídila od 29. dubna do 17. května. Finále by se mělo uskutečnit i s omezeným počtem diváků v hledišti 29. května.