Čekání u konce. Citizens sice nemají historii, ale mají duši, připomínal Hart, co se za postupem skrývá

Deset let čekal Pep Guardiola než si zase zahraje velké evropské finále. Jeho Citizens museli vydržet ještě déle. Půl století a jeden rok k tomu, neboť je tomu už jednapadesát let, co nastoupili k finále bývalého Poháru vítězů a porazili v něm polský Górnik Zabrze. V úterní noci se na vlnách neskonalé euforie vznášel Guardiola a Manchester City s ním. 29. května si Citizens zahrají v Istanbulu finále Ligy mistrů.

„Nejdřív ale musíme zvládnout ligový zápas s Chelsea a vyhrát ho, abychom měli ligový titul jistý. Pak už se ale soustředíme jen a jen na finále Champions League," ujišťoval hrdina semifinálové konfrontace Rijád Mahriz, Alžířan narozený ve Francii, který svými góly francouzského mistra z Ligy mistrů vyřadil.

Trefil se před týdnem v Paříži, kdy jeho branka znamenala výhru Citizens, otevřel skóre i v odvetě na Etihad Stadium, kdy k němu doputoval míč po ose Ederson - Zinčenko - De Bruyne a on prostřelil brankáře Navase.

„Samozřejmě jsme dlouhé přihrávky Edersona plánovali, protože víme, že je schopen poslat balon až před soupeřovu bránu. V trénincích to nacvičujeme a dnes to fungovalo," připomínal Mahriz, že dlouhý balon od brazilského gólmana nebyl odkopem na náhodu.

Guardiolův tým vedl už po jedenácti minutách a pak podřídil postupu do finále naprosto všechno.

„V prvním poločase jsme ale nehráli dobře, to až po změně stran jsme se zlepšili a mohli skórovat hned několikrát. Druhá branka však ke klidu stačila, protože frustrovaný soupeř ztratil nervy, začal do nás kopat, dostal červenou kartu a pak už byla cesta za vítězstvím pohodlnější," glosoval třicetiletý Alžířan partii, v níž nebylo o vítězství a postupu Citizens pochyb.

„Porazit 4:1 v celkovém součtu tým, který vyřadil Barcelonu a Bayern Mnichov pro nás znamená opravdu hodně. Vždyť Pařížané jsou obrovským mužstvem, které vyhrává každým rokem francouzskou ligu a je nastaveno tak, aby jen a jen vítězilo," netajil Guardiola, jak je hrdý na historický postup Citizens.

„Většina lidí tvrdí, že Manchester City nemá evropskou historii. Mají pravdu, skutečně ji nemá, ale má duši. Proto tvrdím, že není klubem, který se chce jen dostat do finále, ale je klubem, který chce finále vyhrát," radoval se společně s fanoušky bývalý gólman Manchesteru City Joe Hart pyšný na to, že jeho nástupci dokázali to, čeho on se s Citzens nedočkal.

„Přišel první majitel, pak skupina Abu Dhabi Group, přinesli hodně peněz a také kvality. Musíte investovat, abyste uspěli. Oni ale udělali i to, že vybudovali základy, klubovou komunitu a duch klubu. Šli správným směrem a teď se dostavil výsledek," rozebíral Hart před kamerami BT Sport cestu, kterou Citizens prošli a která teď přinesla zúročení.

Po ligových titulech, nedávné výhře v Ligovém poháru, očekávané třetí mistrovské korunovaci během posledních čtyř let, k níž může dojít už v sobotu, tentokrát zúročení na evropské pohárové scéně.

„Myslím teď na všechny hráče, kteří se o to zasloužili. Na Rio Fernandinha, který v den odvety slavil šestatřicáté narozeniny, stejně jako na ty, co proti Pařížanům nenastoupili, i když by se také zasloužili hrát. Každý k postupu přispěl," děkoval Guardiola na všechny strany.

I jemu se splnil sen. Po deseti letech si zahraje zase finále. S Barcelonou ho v sezóně 2010/11 vyhrál, teď na něho bude u Bosporu čekat další výzva.

„Ve velkých zápasech vyřazovací fáze evropských pohárů je to všechno o povaze, osobnosti a charakteru. Právě o tom s námi Pep před odvetou mluvil. Chtěl tyto vlastnosti od nás vidět, chtěl, abychom si věřili a hráli náš fotbal. A my to dokázali. V tom je největší rozdíl od Manchesteru City v minulých letech a předchozích vyřazovacích utkáních Ligy mistrů," prozrazoval oslavenec Fernandinho motivaci, s níž Citizens do odvety šli a s níž budou nastupovat i ve finále proti soupeři, který vzejde ze středeční odvety mezi Chelsea a Realem Madrid.