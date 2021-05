Do Turecka ne! Angličané jednají s UEFA o přesunu finále Ligy mistrů

Kdepak Turecko. Na Ostrovech si brousí zuby na finále Ligy mistrů a přišli se senzačním nápadem. Zápas mezi Manchesterem City a Chelsea by se 29. května mohl hrát v Anglii. Britská vláda již o tom jedná s UEFA. Turecko bylo zapsáno na seznam zemí, po jejichž návštěvě musejí kvůli situace ohledně pandemie koronaviru britští fanoušci do karantény. Přesun bitvy o nejvýznamnější evropskou klubovou trofej z Istanbulu do Anglie by pak těmto komplikacím zamezil. Jednání potvrdil britský ministr dopravy Grant Shapps.

Pandemie koronaviru stále komplikuje nejen sportovní dění po celém světě, dopad by měla i na finále Ligy mistrů, které je pro všechny fanoušky svátkem. Turecko se ocitlo na seznamu zemí, které mají momentálně s covidem 19 velké potíže a každý z fanoušků, který by z Anglie do země na zápas přijel, by musel po svém návratu na Ostrovy do karantény na dobu 10 dnů.

Shapps nyní potvrdil, že vláda jedná o přesunu finále do Anglie, takže by odpadl zmíněný problém. „Obávám se, že musíme Turecko dát na červený seznam, to znamená, že fanoušci by neměli cestovat do Turecka. Fotbalová Asociace vede jednání s UEFA. Jsme velmi otevření myšlence hostit finále, ale konečné rozhodnutí je na UEFA," zdůraznil politik.

„Velká Británie již samozřejmě má za sebou úspěšné pořádání zápasů s diváky. Mluvil jsem o všem se státním tajemníkem pro kulturní média a sport a jsme velmi otevření myšlence letošního finále Ligy mistrů na Ostrovech," konstatoval Shapps.

Fotbalová Aston Villa se už ve čtvrtek nabídla, že uspořádá finále letošní Ligy mistrů místo Istanbulu. Reagovala tak nejen na současnou situaci v Turecku, kde je kvůli koronaviru nouzový stav.