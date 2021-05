Jak do Evropy? Slavia má v pohárech jistotu skupiny, Sparta a Jablonec musejí vyřadit jeden tým

Domácí soutěž ještě neskončila, ale pokud jde o místenky do pohárové Evropy, k mání je už jen jedna poslední. Fotbalisté Slavie jako šampioni vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů ve 3. předkole a už nyní mají jako jediný český celek jistotu, že si v příští sezoně zahrají v pohárech skupinu, a to minimálně v nově vzniklé Konferenční lize. Druhý tým tabulky Sparta a třetí Jablonec potřebují k účasti ve skupině přejít aspoň přes jednoho soupeře, čtvrté Slovácko a pátý celek pak musejí překonat tři protivníky.

Slavii pomohl závěr anglické ligy. Po posledním kole je jasné, že si oba finalisté Ligy mistrů Manchester City a Chelsea zajistí postup přímo do skupiny ze své domácí soutěže, český šampion se proto z 2. předkola mistrovské části posunul do 3. předkola.

I pokud by červenobílí v kvalifikaci pohárů nepřešli ani přes jednoho soupeře, zahráli by si minimálně skupinu v Konferenční lize. V případě, že by slávisté ve 3. předkole Ligy mistrů vypadli, přesunuli by se do závěrečného 4. předkola Evropské ligy. Pokud by neuspěli ani v něm, spadli by do skupiny Konferenční ligy.

Pohárové místenky Slavia 3. předkolo Ligy mistrů Sparta 2. předkolo Ligy mistrů Jablonec 3. předkolo Evropské ligy Slovácko 2. předkolo Konferenční ligy 5. tým 2. předkolo Konferenční ligy O páté místo usilují Plzeň, Liberec a Pardubice.

Slávisté mají díky klubovému koeficientu jistotu, že by ve 3. i 4. předkole Ligy mistrů byli nasazeni. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského by si tak mohli zopakovat předloňský souboj s Kluží ze závěrečného předkola, narazit by mohli také na Legii Varšava s českým reprezentantem Tomášem Pekhartem, bulharský Ludogorec Razgrad, Malmö, Šeriff Tiraspol či Ferencváros Budapešť. Všichni potenciální soupeři ale musejí ještě přejít přes předchozí předkola.

Letenští čekají na Dány a finále EL

Také Sparta by měla být v 2. předkole nemistrovské části Ligy mistrů nasazená, pokud nedojde v závěrečném kole dánské ligy k překvapení a FC Kodaň se neposune na druhé místo. Když vyhraje Evropskou ligu Manchester United, dostali by Letenští jednoho z dvojice Rapid Vídeň, dánský vicemistr. V případě triumfu Villarrealu ve finále Evropské ligy by pak k možným soupeřům přibyl ještě Galatasaray Istanbul.

V dalších předkolech Ligy mistrů by už byli Letenští nenasazeni. Narazit by mohli na Šachtar Doněck, Benfiku Lisabon či Celtic Glasgow. „Sparta je mužstvo, které by mělo hrát kvalifikaci o Ligu mistrů každý rok. Samozřejmě moc dobře víme, že kvalifikace v nemistrovské části je jedna z nejtěžších cest do Ligy mistrů, respektive vůbec do evropských pohárů,“ uvědomuje si trenér Pavel Vrba.

V případě, že by Letenští z 2. předkola postoupili, měli by už jistotu minimálně skupiny Evropské ligy, kam se přesouvají vyřazení z 3. a 4. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Pokud by ve 2. předkole Ligy mistrů neuspěli, čekalo by je 3. předkolo Evropské ligy. V případě dalšího vyřazení by přešli do 4. předkola Konferenční ligy.

Odměna pro Jablonec

Jablonec se díky vítězství Slavie v domácím poháru coby třetí tým z ligy kvalifikoval do 3. předkola Evropské ligy. Severočeši potřebují k jistotě skupiny v pohárech zdolat v kvalifikaci aspoň jednoho soupeře. Pokud ve 3. předkole Evropské ligy uspějí, zahrají si minimálně skupinu Konferenční ligy. V opačném případě by je čekalo 4. předkolo Konferenční ligy.

„Evropská liga je pro nás taková odměna, bonus. Porveme se. Už jsme se tam spálili jako s Jerevanem. Hodně bude záležet, jak bude kádr obměněn. Top kluby si ještě dokoupí, u nás je to trochu jiné. Asi zase budeme muset tým skládat a času nebude moc, což bude hrát velkou roli. Každý rok, co tu jsem, jsme o to hráli. Doufám, že teď budeme šťastnější než předchozí ročníky,“ přeje si trenér Petr Rada.

Sláva v Uherském Hradišti

Slovácko si díky historickému čtvrtému místu zahraje Konferenční ligu. Do ní stejně jako pátý tým tabulky vstoupí ve 2. předkole a na cestě do skupiny musí zdolat tři soupeře.

„Čtvrté místo je skvělý výsledek celého klubu. Proto bych chtěl všem lidem, kteří se na tom podíleli, poděkovat,“ těší se do Evropy trenér Martin Svědík.

K pátému místu má nejblíže Plzeň, teoretickou naději živí ještě šestý Liberec a sedmé Pardubice. Zatímco Plzeň by byla ve všech třech předkolech nasazená, Slovácko jen ve druhém.

„Věřím, že v Opavě navážeme na poslední dva zápasy a že do Evropy postoupíme,“ doufá před posledním kolem Michal Bílek, trenér Viktorie.