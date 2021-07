Sparta je ve Vídni bez opory. Panenkovi následníci mají obrovskou sílu, hlásí Vrba

„Myslím, že je to 50 na 50. Rapid už má za sebou nějaké zápasy, viděli jsme je osobně. Nic to nemění na tom, že chceme být úspěšní. Věříme, že schopnosti a kvalitu, abychom zápas zvládli, máme," prohlásil na tiskové konferenci ve Vídní reprezentační záložník David Pavelka.

„Respektujeme obrovskou sílu Rapidu, kterou má. Myslím, že nás čekají dvě hodně těžká utkání," souhlasí trenér Pavel Vrba.

🎙️ TISKOVKA | „Čeká nás velice těžké dvojutkání. To jsem hráčům ukazoval. Je to mužstvo, které má svoji tvář. Je vidět, že vědí, co chtějí hrát. Jen ten nejlepší výkon nás může posunout dál.“



Letenským se přes léto vyprázdnila početná marodka, úplně kompletní ovšem na startu sezony není.

„Juliš už začal trénovat, ale má za sebou jen dva tréninky s mužstvem. Dává se ještě trochu dohromady po zranění. Čelůstka si přivezl zranění z národního mužstva. Zatím se připravuje individuálně v domácích podmínkách. Příští týden by se s námi měl začít připravovat. Zatím s námi ani nebyl," avizuje Vrba.

Jeho tým jako první z českých klubů narazí na pohárovou novinku. Bylo zrušeno pravidlo o zvýhodnění gólů vstřelených na hřišti soupeře.

„V minulosti to hrálo velkou roli. Určitě byla obrovská výhoda venku vyhrát třeba 3:2. Získali jste díky tomu obrovský náskok do domácí odvety. Teď se to změnilo a já si myslím, že to je spravedlivější. Kdo dá víc gólů, tak ať postoupí. Tak je to podle mě spravedlivé," myslí si Vrba.

V případě celkové remízy se teď prodlužuje.

„Je to velká změna, ale pro nás na hřišti se nic nemění. Musíme vyhrát, musíme to zvládnout. V tomhle směru jsou jednodušší počty. Osobně změnu nechápu, ale nejsem od toho, abych ji komentoval. Je jedno, kolik gólů vstřelíme doma nebo venku. V dvojzápase prostě musíme být lepší," přemítá Pavelka.