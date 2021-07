Vrba spoléhá na Hložka. Sparta bude dohánět manko z Vídně podle nových pořádků

Dříve by byl výsledek 1:2 ze hřiště soupeře do odvety dobrý. Fotbalisté pražské Sparty ovšem ve 2. předkole Ligy mistrů jako první z českých klubů narážejí na zásadní změnu. Gól vstřelený venku už při celkové rovnosti skóre nehraje roli. „Pravidla jsou daná. Musíme doma dát víc gólů, než soupeř, jedině to nás posouvá dál. Může to být 3:2, dáme v prodloužení čtvrtý gól, půjdeme dál a budeme říkat, že to je dobře. Diskutovat o tom po prvním zápase je zbytečné,“ poukazuje trenér Pavel Vrba po porážce s Rapidem Vídeň.