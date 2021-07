GLOSA: Jednoho mindráku Vrba už Spartu zbavil. Na řadě jsou ovšem další

Packalové na předkola museli najmout experta, který si v nich naopak libuje, chtělo by se konstatovat. Sparta se sice loni vrátila do Evropské ligy, využila však konstelace, kdy jí triumf v domácím poháru zajistil postup rovnou do základní skupiny. Kdo ví, jak by dopadla, kdyby se do hlavní soutěže musela brodit kvalifikací.

Pokud jde o Ligu mistrů, je její bilance ještě černější. Naposledy si v ní zahrála na podzim 2005 a od té doby má za sebou sedm marných pokusů za sebou. Naopak její kouč se má čím chlubit. Plzeň dovedl do Ligy mistrů hned třikrát. Jednou byl vstupenkou domácí titul, ve zbývajících dvou případech musela Viktoria přejít tři předkola.

Návrat do milionářské společnosti je pro Spartu nadále trnitý. V dalším kole narazí na favorizované Monako, v případě postupu pak v play off nejspíš na Šachtar Doněck či Benfiku Lisabon. Sám Vrba ještě před startem cesty upozornil, že nemistrovská část kvalifikace Ligy mistrů je v pohárových předkolech vůbec nejtěžší disciplínou.

O jedno se teď ovšem mohou na Letné opřít. Postupem do 3. předkola získali potřebnou jistotu. I kdyby na Monaku ztroskotali, start ve skupině Evropské ligy mají jistý. S ním šest kvalitních zápasů a zisk minimálně 93 milionů korun.

Sparta před sezonou vyhlásila cíl postoupit do skupiny. Nebylo řečeno, v jaké soutěži. Plán je tedy splněn, debakl hned na startu je pro letošek zaplašen.

Stará pravda ovšem říká, že člověk dosáhne toho, co od sebe očekává. Na Letné by se měli dívat dál. Nebýt spokojení, dokud nezboří i další dva velké mindráky. Návrat nejen do Ligy mistrů, ale také na český trůn.

V obou případech je Sparta vyzyvatelem, nikoliv favoritem. Proti Monaku může jen příjemně překvapit, stejně jako v případném play off. A vzhledem ke stabilizovanosti a šíři armády kádru Slavie je situace shodná i na domácí scéně.

Proto je pro Spartu tak důležité, že hned na startu sezony si vykopala něco do začátku. Jednu zásadní jistotu a také klid do dalších týdnů a měsíců. Její mise zdaleka nekončí a může doufat, že profesor Vrba třeba přidá ještě něco víc...