Vrba připomněl své lotry a povolil krátkou euforii. Fanoušků Sparty jsem se trochu bál, netají

Pan tělocvikář Pavel Vrba se dává do díla...

Fanoušci Sparty hnali letenský tým do útoku v odvetném utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů s Rapidem Vídeň.

Krátká oslava byla na místě, minimálně 93 milionů korun mají po středečním večeru v letenské pokladně jistých. V sobotu ovšem Sparta zavítá do Liberce a již v úterý doma rozehraje další předkolo s Monakem.

„Dneska je euforie. V Plzni jsme se po takových vítězstvích na druhý den hledali, měli jsme na to hráče," poukázal, že parta kolem Pavla Horvátha a Davida Limberského uměla za oslavy ve Viktorce pořádně vzít.

Těšíme se na souboj s Monakem.



Domácí utkání odehrajeme v úterý 3. srpna od 19:00! #acsparta pic.twitter.com/h7J5yLU2aW — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 28, 2021

„Snad to ve Spartě nebude a najdeme se na tréninku všichni včas... Život jde dál, od čtvrtka se zase musíme dívat, co nás čeká. Těžký soupeř jak v lize, tak i v poháru," dodával.

Monako dostanou Letenští tak trochu za odměnu.

„Srovnávat rakouskou a francouzskou ligu asi nejde. Narazíme na soupeře, který je jinde než Rapid nebo my. V těchto zápasech nerozhoduje vždy kvalita. Nechápejte mě ale špatně. Udělali jsme krok, který je pro nás strašně důležitý. Můžeme už jen překvapit. Pokud se nám to podaří, bude to úžasné," zasní se.

Brankář Florin Nita a fotbalisté Sparty Praha oslavují vítězství a postup přes Rapid Vídeň.

Vlastimil Vacek, Právo

„Můžeme mít výhodu, že už máme za sebou soutěžní utkání. Na rozdíl od Monaka, které vlastně začne s námi hrát o všechno. Favorit je Monako, respektujeme jeho obrovskou sílu. Byl bych hrozně rád, kdyby se nám podařilo překvapit."

Zkušený kouč prahne po Lize mistrů, kterou třikrát okusil s Plzní. Zároveň cítí úlevu, že si Sparta zahraje minimálně Evropskou ligu.

Liga mistrů je možná víc než EURO

„Určitě ano. Liga mistrů je něco, co když zažijete, chcete hrát znovu. Já říkám, že je možná ještě víc než mistrovství Evropy. Liga mistrů je úplně jinde. Úleva samozřejmě ano, že budeme hrát minimálně skupinu Evropské ligy. Soutěže se ale nedají srovnávat," nabízí svůj náhled.

„Na druhou stranu víme, že podzim z naší strany bude minimálně o skupině, v níž nás čeká šest zajímavých konfrontačních utkání. Doufejme, že v Lize mistrů. I když, jak už jsem řekl, respektujme obrovskou sílu Monaka. Netvrdím ale, že ji nechci se Spartou zažít. Určitě by mě Liga mistrů těšila a začal bych si užívat," usmívá se.

📺 VRBA | „Mám rád, když je sportovní úspěch a můžu ukázat, že i v mých letech dokážu ukázat gymnastické cviky. Jsem zvědavý, co bude ráno v novinách…“



Dobře naladěný trenér Sparty Pavel Vrba po postupu do 3. předkola Ligy mistrů. #acsparta



➡️ https://t.co/1kV6n0PF1J pic.twitter.com/Qupz3jsUGB — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 28, 2021

Když na Letnou přicházel jako bývalý trenér velkého rivala, přál si, aby ho fanoušci posuzovali podle toho, jakou práci ve Spartě odvede. Po postupu přes Rapid vystřihl před kotlem kotoul vzad a spolu se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým přidali několik emotivních gest, což lze brát také jako sblížení mezi koučem a tribunami.

„Zatím jsem se nesetkal s tím, že bych měl problém. Samozřejmě jsem se toho trochu obával, když jsem přicházel. Nezažil jsem ale žádný problém na stadionu ani ve městě. Jsem rád, že mě fanoušci Sparty přijali," kvituje bývalý trenér české reprezentace.

„Chci Spartě pomoct a být její součástí. Nabídla mi spolupráci. Já jsem trenér a chci udělat vše, abych byl úspěšný. Sparta je klub, který to chce také, což je pro mě výhoda. K velkým klubům jako je Sparta patří fanoušci. Jsem rád, že to přijali a pochopili, že jsem tady kvůli tomu, aby Sparta hrála co nejvýš v tabulce a pokud možno evropské poháry," líčí Vrba.