Monako jde do neznáma. Jsme nachystaní, ale pozor na Spartu, říká jeho kouč

Jsou jasným favoritem, ale jdou trochu do neznáma. Fotbalisty AS Monako čeká na Letné teprve první soutěžní duel v nové sezoně, což by měla být pro pražskou Spartu ve 3. předkole Ligy mistrů výhoda. „Nebude lehké postoupit, i když to tak možná vypadá, když francouzský tým hraje proti soupeři z České republiky. Snadné to ale nebude, Sparta má svou kvalitu,“ avizuje Niko Kovač, chorvatský trenér Monaka, že jeho tým nečekají snadné duely.