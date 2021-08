Tlak opadl, teď je v banku 130 milionů. Vybere Spartě hotel Plíšková?

Jestli má někdo ze sparťanů k Monaku blízko, je to díky vztahu s tenistkou Kristýnou Plíškovou právě slovenský reprezentant.

„Nikdy jsem tam nebyl, ale sestra od Kristýnky tam žije, takže jsem už něco slyšel. Ale my tam pojedeme hrát fotbal," usmívá se Dávid Hancko.

„Jo, vybírala nám hotel," vtipkuje na adresu monacké rezidentky Karolíny Plíškové trenér Pavel Vrba.

Tenistka Karolína Plíšková s trofejí pro poraženou finalistku Wimbledonu.

Škudlit teď Sparta nemusí, v banku leží obrovský balík. Postup do play off Ligy mistrů by byl ohodnocen prémií 130 milionů korun, přitom nějakých 95 milionů už má letenský klub jistých pro případ, že by s Monakem vypadl a šel rovnou do skupiny Evropské ligy.

Postup přes tým kouče Nika Kovače by otevíral ještě pohádkovější vyhlídky. Postupující narazí na lepšího z dvojice Šachtar Doněck - Genk. A start v hlavní soutěži by zisk zvýšil ještě téměř o 300 milionů korun...

Dáme do toho všechno!

Proč?

Protože Sparta.#acsparta



Monako je ovšem jasným favoritem. Francouzské kluby Spartě nevoní, v pohárech je porazila jen ve dvou z 11 utkání. V minulé sezoně Evropské ligy dvakrát prohrála s Lille.

„Nenastoupil jsem, ale zápasy jsem viděl a byl s mužstvem. Monako je podobný soupeř. Domácí zápas s Lille nám nevyšel. Venku nám chybělo 13 minut od vítězství. To nám ukázalo, že máme sílu. Věřím, že teď jsme ještě silnější a takové zápasy umíme hrát. Můžeme se ukázat. Čeká nás velký svátek a na něj se těším," srovnává Hancko.

Letná může být zaplněná na maximum. Již atmostéra s Rapidem byla báječná, po dlouhé době smělo do hlediště aspoň devět tisíc diváků.

„Neskutečný zážitek, navíc ještě po dlouhém období, kdy jsme hráli bez diváků a bez větší návštěvnosti. Užili jsme si postup s fanoušky přímo na hřišti. Věřím, že nás čeká něco podobného. Byl to vítr do plachet a moc nám to pomohlo. Těšíme se na to znovu," říká Hancko.