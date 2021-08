Výhodou Sparty by mohla být větší rozehranost, předvídá Koller před bitvou s Monakem

V dresu AS Monako odehrál nejlepší kanonýr české fotbalové reprezentace Jan Koller v letech 2006 až 2008 celkem 50 ligových zápasů a nastřílel 12 gólů. Střídavě žije v Monaku a v Česku, o Knížatech, jak je klub přezdíván, má stále velmi dobrý přehled. Srdcem je ale sparťan a vidí velkou šanci Pražanů na postup do play off Ligy mistrů, jak řekl Práv

Je podle vás Monako jasným favoritem duelu 3. předkola se Spartou?

Určitě je favoritem, minimálně papírovým, ale Sparta není bez šancí. Postoupila přes vídeňský Rapid, dobře začala domácí ligu, pět gólů v Liberci hráčům jistě zvedlo zdravé sebevědomí. Výhodou by mohla být i větší rozehranost. Monako ještě nehrálo soutěžní zápas.

V čem vidíte přednosti Monaka a na koho by si sparťané měli dát pozor?

Monako v minulé sezoně střílelo hodně gólů. Velmi nebezpečná je útočná dvojice Wissam Ben Yedder a Kevin Volland, která se postarala o většinu branek, na ty dva si musí sparťané dát obzvlášť pozor. V týmu jsou i další výborní fotbalisté jako Fábregas nebo Fofana.

Mají Knížata nějaké slabiny?

Dostávají hodně gólů. Sparta je pod koučem Pavlem Vrbou ofenzivně laděná, tím by mohla Monako zaskočit, ale za předpokladu kvalitní defenzivy. Bude to těžké, ale rozhodně reálné.

Trenér Sparty Praha Pavel Vrba předvádí svou specialitu, kotoul vzad.

Vlastimil Vacek, Právo

Čeká Spartu v odvetě v Monte Carlu bouřlivé prostředí?

Vůbec ne! (směje se) Žádné bouřlivé prostředí ji nečeká. Nedá se snad ani mluvit o nějakém domácím kotli. V Monaku lidi na fotbal moc nechodí, i když klub patří do horní poloviny tabulky francouzské ligy. I v tom by mohla být výhoda Sparty. Na Letné ji fanoušci jistě poženou do ofenzivy, v Monaku bude hrát v komorním prostředí. Kdyby tam mohli sparťanští fanoušci, i v malém počtu by ty domácí překřičeli.

Komu budete fandit?

To je jasné, jsem Čech, i když v Monaku mám druhý domov, takže Spartě.

Uvidíte některý ze dvou zápasů naživo?

Bohužel ne. V úterý pojedu z Monaka do Prahy, takže si pustím rádio. Při odvetě už budu zase v Čechách, ale podívám se v televizi.