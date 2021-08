Zafunguje kouzlo Letné proti milionářskému Monaku? Sázkaři víc věří postupu Slavie

Na cestě do Ligy mistrů má český fotbal dva zástupce Slavii a Spartu. Jak pravděpodobné je podle bookmakerů, že se do skupiny milionářské soutěže podívají? Šance mají diametrálně odlišné. Zatímco kurz 2,14:1 na to, že uvidíme Slavii v základní skupině LM, je celkem nízký a nadějný, tak Sparta by naopak skupinovou účastí hodně překvapila - s kurzem 14:1.

Pokud české kluby postoupí z 3. předkola do play off Ligy mistrů, Slavia se utká s lepším z dvojice Kluž - Young Boys Bern. Sparta by si zahrála o postup do skupinové fáze s postupujícím z dvojice Genk - Šachtar Doněck.

„Situace obou pražských S byla jasně daná. Kdo v české lize získá titul, je díky nasazení a soupeřům k Lize mistrů o velký krok dál. Vlastně ani tolik nejde o současnou sportovní formu. Ferencváros bude nepříjemný soupeř pro Slavii, ale pořád těžko srovnávat s milionářským Monakem, které v úterý čeká Spartu," soudí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Přesto i bookmakeři najdou za svými kurzy plusové body. „Slavia je favoritem proti maďarskému Ferencvárosi, tam je situace jasná, větší prostor k hodnocení je před zápasy Sparty s Monakem. Sparta začala sezonu skvěle. V lize i ve 2. předkole LM s Rapidem uspěla. Monako je sice milionářský klub, ale soutěžní zápas zatím nehrálo," přemítá Urbanec.

„Navíc kouzlo Letné fungovalo v minulosti i na velkokluby. Sparta v aktuálním laufu může pomýšlet na výsledek zaručující hratelnou odvetu na jihu Francie. A dobrým příkladem Sparta může být sama sobě, když v minulé pohárové sezoně nesehrála špatné zápasy proti mistrovskému klubu Ligue 1 Lille," podporuje bookmaker naděje Letenských.

A poslední indicií pro Spartu může být trenér Vrba, který toho v bojích o Ligu mistrů i přímo ve slavné soutěži zažil víc než kdokoliv jiný ze současného kádru Sparty.

Monako je jasným favoritem

Pokud jde o první zápas, Monako je jasným favoritem v kurzu 1,85:1. Na remízu nasadili bookmakeři kurz 3,65:1, na výhru Sparty pak 4,85:1.

„Sparta úspěšně zvládla druhé předkolo a skvěle odstartovala i v domácí soutěži, když po úvodní výhře nad Sigmou Olomouc rozstřílela o víkendu Liberec. Pavla Vrbu navíc může těšit, že se trefili tři střídající hráči. Velmi se daří letní posile Jakubu Peškovi, který skóroval jak proti Rapidu, tak proti Liberci," předesílá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Rozehranost ze soutěžních zápasů může Spartě proti Monaku, které zatím v létě sehrálo pouze přátelské zápasy, určitě pomoct. Knížecí klub má však velmi kvalitní kádr, v jeho řadách působí skvělí borci jako Wissam Ben Yedder - s dvaceti góly druhý nejlepší střelec uplynulého ročníku ligy, legendární Cesc Fábregas nebo německý reprezentant Kevin Volland. Monako je tak jednoznačně favoritem prvního utkání i celého dvojzápasu," ujišťuje Hanák.

Dáme do toho všechno!

Proč?

Na výhru Monaka v zápase sází 61 % tipérů. V to, že sparťanští fotbalisté favorita překvapí a v prvním utkání zvítězí, věří 33 % sázejících a remízu tipuje 6 %. V případě postupu jsou preference sázkařů jasně na straně Monaka, věří mu 95 % sázkařů.

„Patriotismus jde v prvním utkání trochu stranou, podle sázkařů je kvalita spíše na straně knížecího klubu. Často se také odhaduje, že uvidíme na Letné hodně ofenzivní fotbal a nebude nouze o góly. S kurzem 1,75:1 se sází na příležitost, že padnou minimálně 3 branky," poukazuje Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Slavia by měla prodat zkušenosti

Naopak postup Slavie přes Ferencváros očekávají jak bookmakeři (1,36:1), tak 90 % sázkařů.

Také v úvodním duelu v Budapešti je Slavia favoritem. Na výhru sešívaných vypsali bookmakeři kurz 2,33:1, na vítězství domácích 3,40:1 a na remízu 3,15:1. Do posledního předkola by podle předpokladů měl postoupit český mistr, na který je nasazen kurz 1,36:1. Na postup Ferencvárose se sází v kurzu 3,15:1.

Fotbalisté Slavie odletěli do Budapešti na 3. předkolo Ligy mistrů proti Ferencvárosi

SK Slavia Praha

„V Budapešti budou chtít svěřenci trenéra Trpišovského udělat první krok na cestě za vysněnou skupinou Ligy mistrů. Slavia přes léto přivedla několik zajímavých posil a ve skvělé formě hraje například Oscar Dorley, který působí na levém kraji obrany místo zraněného kapitána Bořila. Ferencváros je nepříjemným soupeřem s kvalitní ofenzivou, Slavia by ale měla prodat své zkušenosti z těžkých jarních zápasů v Evropské lize a dokázat, že se poučila z loňského nezvládnutého střetnutí v předkole Ligy mistrů s Midtjyllandem. Proto je favoritem na postup," souhlasí Hanák.

Slavia má výhodu odvetného utkání na domácí půdě, přesto je v úvodním zápase považována bookmakery za favorita. Vklady sázkařů jsou pak rozloženy v poměru 70/10/20 ve prospěch Slavie.

Pokud jde o postup, jsou preference sázkařů rozloženy takto - postup Slavie tipuje 90 % sázkařů, na to, že do play off projde Ferencváros, hraje 10 % sázkařů.

„V úvodním utkání jde víc tiketů za hostujícím českým mužstvem. Jasným adeptem na postup je Slavia. Opět se také sází na počet gólů v zápasu, přičemž se nejvíce očekávají alespoň 2 branky," dodává Světlíková.