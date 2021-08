Není lehké ukončit zápas kvůli bučení, Aurélien byl naštěstí jako mašina, líčí Francouz

Dal gól a zamával domácímu kotli. Aurélien Tchouaméni byl odměněn bučením, po němž chtěl odejít ze hřiště.

„Všichni jsme slyšeli bučení z tribun na Auréliena. Šel za rozhodčím, co s tím bude dělat, vyjádřili jsme mu solidaritu. Je to něco, co bychom v roce 2021 slyšet neměli. Ve druhém poločase zase, ale kouč nám řekl, abychom se soustředili na hru, že to je nejlepší reakce. Poslechli jsme ho a viděli jste, jak to dopadlo," líčí obránce Ruben Aguilar.

„Vyhráli jsme, ale hlavní dominantou jsou pocity z rasistických reakcí, k nimž došlo v prvním poločase i po závěrečném hvizdu. Jsme smutní a zklamaní, co se ve 21. století ještě může dít. Nemělo by se to nikdy opakovat," kroutí hlavou trenér Niko Kovač.

Kapitán Sparty Praha Bořek Dočkal hovoří s fanoušky po utkání 3. předkola Ligy mistrů.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta může bývalému kouči chorvatské reprezentace či Bayernu Mnichov děkovat, že své hráče přemluvil, aby zápas dohráli.

„Jsme tady od toho, abychom hráli a neřešili reakce na podobné projevy. Někteří mí hráči byli velmi rozčílení. Naléhal jsem na ně, abychom hráli dál a vyhráli. V konečném důsledku jde o výhru na hřišti i proti rasismu. To je hlavní poselství z utkání. Je mi jasné, že bučela jen menšina diváků. Bavil jsem se s domácím trenérem a rozhodčím. Vím, že za to nemůžou, ale musíme s rasismem bojovat a potírat ho," přidává Kovač.

Trenér Sparty Praha Pavel Vrba

Vlastimil Vacek, Právo

„Není lehké ukončit zápas kvůli bučení. Jsme rádi, že to Aurélien nepožadoval. Hrál jako mašina, nešel zastavit, za to mu děkuji," vypráví Aguilar. „O přestávce panovala v kabině poměrně napjatá atmosféra, bylo v ní dusno. Pak za námi ale přišel trenér a promluvil s námi, abychom ze sebe dostali to nejlepší a zapomněli, co se dělo. Povedlo se, odvážíme si domů velmi dobrý výsledek," dodává francouzský obránce.

„Jako člověk a trenér musím uklidňovat situaci. V kabině bylo napětí, bouřlivé diskuse. Verbální urážka je horší než facka, duši víc poznamená a bolí déle. Dovedu si představit, jak se postižení cítí. Patří jim kompliment, jak všechno zvládli. Vyhráli jsme 2:0 a mohli dát gólů ještě víc," potvrzuje jeho slova Kovač.

O přestávce promlouval ke sparťanskému kotli bývalý kapitán David Lafata, po zápase zase současný Bořek Dočkal. Děkovačka se nekonala, hráči pokynuli fanouškům ze středového kruhu.

„Nerozumím některým fanouškům, ale ani některým hráčům. Nebudu se radši vyjadřovat," poznamenává k problému trenér Pavel Vrba.

Je mu jasné, že Sparta si v úterý večer řekla o velký malér.