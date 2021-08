Tlak cítíme, ale odvetu zvládneme, věří Holeš, že Slavia postoupí do další fáze kvalifikace o Ligu mistrů

Nepopírá, že tlak cítí. On, stejně jako celé mužstvo. „Odvetu s Ferencvárosem řešíme v kabině každý den. Jakmile přijdeme do kabiny, bavíme se o ní. Jde o hodně, vždyť je to kvalifikace Ligy mistrů,“ přiznává Tomáš Holeš, že pro Slavii půjde v dnešním večeru o veledůležitou partii. Vždyť jde o postup do závěrečné fáze kvalifikace, ale samozřejmě i o velké peníze, které jsou ve hře. Vysněná účast v základní skupině Champions League by na klubové konto českého mistra přivála 397,4 milionu korun.