České stadiony bez Champions League? Zvykejme si, také Evropská liga bude vzácností

Ještě štěstí, že UEFA zavedla síť opravných příležitostí, shodují se čeští zástupci v pohárové Evropě. Pouze Plzeň v týdnu postoupila dál, Slavia se Spartou pohořely ve 3. předkole Ligy mistrů a Jablonec ve stejné fázi Evropské ligy. Start do sezony českému klubovému fotbalu nevyšel, v žebříčku koeficientů klesl na 18. příčku za Turecko. Přitom klíčové 15. místo jako poslední zaručuje dva zástupce v kvalifikaci Ligy mistrů a celkem pět místenek do pohárů. Od příští sezony už Češi klesli na čtyři...

Spartě se proti Monaku velké šance nedávaly, naopak Slavia proti Ferencvárosi byla nasazeným favoritem. Výsledek je stejný, Liga mistrů ani letos na české stadiony nezavítá.

A bude hůř, protože jak se Češi pohárovým pořadím propadají, dostat se do milionářské soutěže bude čím dál tím těžší. Už jen proto, že za rok vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů pouze český šampion, zatímco vicemistr bude stejně jako dva další zástupci hrát o Konferenční ligu.

Sen je pryč. Přes tenhle tým jsme měli přejít, bolí to hodně, litují slávisté

SK Slavia Praha

Pokud titul obhájí sešívaní, i pro ně bude situace komplikovanější. Když před dvěma lety do hlavní soutěže prošli, začínali rovnou v play off, zatímco jejich soupeře Kluž utahala předchozí předkola.

Kouše se to hůř než loni. Chyběl krůček, centimetry, říká zklamaný Jindřich Trpišovský

Sport.cz, SK Slavia Praha

Letos pražská S nezvládla 3. předkolo, za rok už bude mistr začínat ve 2. předkole. Pokud bude následovat další ztráta pohárových pozic, český mistr by pak musel dokonce již do 1. předkola. Tady přitom platí jasná rovnice. Čím dřívější začátek, tím kratší letní příprava, větší kumulace únavy, víc zraněných a větší pravděpodobnost vyřazení...

Nová sezona může pozici zlepšit

Šance na zlepšení žije, je dokonce reálná. Sparta už má jistou základní skupinu Evropské ligy, Slavia o ni zabojuje proti Legii Varšava. Pokud neuspěje, půjde do skupiny Konferenční ligy, takže celkem dvanáct zápasů, v nichž bude možnost bodovat, má český fotbal na podzim zaručeno.

Bitva o klíčovou 15. příčku 14. Chorvatsko 24,150 2/4 15. Švýcarsko 23,925 2/4 16. Kypr 23,500 2/4 17. Turecko 22,400 5/5 18. Česká republika 22,300 4/5 19. Norsko 22,125 2/4 20. Řecko 21,700 2/4 Zlomek udává, kolik zástupců pokračuje/kolik jich sezonu zahájilo.

V kritické konstelaci ovšem potřebuje ještě pomoc někoho dalšího, nejlépe obou zástupců v play off Konferenční ligy. Plzeň v ní narazí na CSKA Sofie a Jablonec na Žilinu.

Český fotbal vyšle do sezony 2022/23 jen čtyři zástupce poprvé od ročníku 2014/15, od té doby ho vždy reprezentovalo na evropské scéně pět mužstev. A příště? Mistr do druhého předkola Ligy mistrů a tři ostatní - druhý a třetí z nejvyšší soutěže a vítěz poháru - do předkola Konferenční ligy. Žádná Evropská liga.

Všem rychle dojde, jak i soutěž číslo dvě bude pro české uchazeče vzácná. V případě vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů na ni bude mít šanci dosáhnout jen domácí šampion. Pro všechny ostatní bude určena až nově založená Konferenční liga.

Sestřih utkání Slavia - Ferencváros

O2 TV Sport

A protože o peníze jde vždy až v první řadě, také finanční propad bude citelný. Bonus za postup do základní skupiny Ligy mistrů představuje přibližně 400 milionů korun, zatímco do Evropské ligy 95 milionů korun a do Konferenční ligy 76 milionů korun.

V závěrečném předkole tedy půjde o hodně. Je velký rozdíl, zda o záchranu evropských pozic Češi na podzim ve skupinové fázi zabojují se dvěma, třemi, či dokonce čtyřmi zástupci.

Tím spíš, když se národní koeficient sestavuje z výsledků posledních pěti sezon a každý jednotlivý ročník tak má velkou váhu. Současné 47. místo z 55 členských zemí UEFA v nové sezoně není zrovna výstavní...