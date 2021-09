Teenager nadchl v Lize mistrů. Rozsvítil celý evropský fotbal, žasnou experti

Anglický reprezentant potvrdil, že angažmá v Borussii mu náramně svědčí. Ve dvacáté minutě zápasu otevřel skóre parádním gólem. Po náběhu do šestnáctky si v pohybu zpracoval pas od Meuniera a z úhlu mazácky poslal míč za záda brankáře Destanoglua.

A před přestávkou se podílel i na druhém gólu německého týmu, který se nakonec ukázal být vítězný. Tentokrát se prosmýkl šestnáctkou po levé straně, dobrým pohybem vyšachoval obránce Besiktase a naservíroval míč do stoprocentní šance Erlingu Haalandovi. A Nor se z malého vápna nemýlil.

Není divu, že se Bellingham stal po výhře 2:1 oslavovaným hrdinou, z něhož jsou nadšení nejen v táboře Dortmundu, ale pochopitelně i v Anglii.

„Tenhle kluk rozsvítil celý evropský fotbal. V zápase dokáže zvládnout cokoliv," žasl bývalý hráč Manchesteru United a nyní expert stanice BT Sport Rio Ferdinand.

„V anglickém mládežnickém systému hrával na pozici šestky, teď je spíše osmička. Musí tedy hlavně běhat a podporovat útočníky. Teď už mě nic z toho, co předvádí, ani nepřekvapuje," pokračoval Ferdinand.

„Když si promluvíte s někým, kdo s tímhle mladíkem pracoval, zdůrazní vám jeho inteligenci a schopnost chápat informace a hned je využít na hřišti. To není zrovna jednoduché. Je to fantastický hráč," dodal expert.

Jeho kolega ve studiu Michael Owen měl za to, že teenagerovi pomohl v růstu fakt, že se rozhodl jít do Dortmundu a nezvolil si cestu boje o místo v elitních anglických klubech. V Borussii dostal šanci rychle sbírat zkušenosti na elitní scéně.

Fotbalisté Dortmundu se radují z gólu

Uncredited, ČTK/AP

„Už má odehráno přes stovku zápasů, a to je mu teprve 18 let. Není to jen o jeho schopnostech, ale už i o zkušenostech. On už je má, zatím co všichni ti takzvaně skvělí hráči v akademiích velkých anglických klubů nedostávají v áčku šanci. Je jim devatenáct, a ještě si vlastně v pořádném zápase nekopli do míče," vysvětloval Owen.

„Může (Bellingham) hrát i defenzivního záložníka. Věřím, že tenhle chlapec už patří do základu anglické reprezentace. Nevím úplně na jakou pozici, ale určitě by v týmu měl být," dodal.