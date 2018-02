Souboj gigantů rozhodl Ronaldo, Liverpool okopíroval Citizens a je už ve čtvrtfinále

Příklad Manchesteru City zapůsobil. Na fotbalisty Liverpoolu určitě. Tak jako Citizens smetli v úterním prvním osmifinále Ligy mistrů Basilej na jejím hřišti, provedl totéž Kloppův tým s Portem. Na Estádio Do Dragão zvítězil dokonce5:0 a před odvetou, která se hraje na Anfiled Road 6. března, je prakticky jistým postupujícím do čtvrtfinále. V konfrontaci gigantů na Santiago Bernabéu, která dlouho spěla k remíze, nakonec rozhodl Ronaldo. Dal dva góly, Marcelo přidal třetí a obhájce trofeje je tak k postupu blíž než Paris SG.

Prostě nepoučitelní. Před rokem se mohli fotbalisté Paris SG na Nou Camp v osmifinálové konfrontaci s Barcelonou přesvědčit, co všechno se v duelech se španělským soupeřem trestá a za co se nařizují penalty, v utkání gigantů na Santiago Bernabéu si ovšem nevzal Argentinec Lo Celso poučení k srdci.

Kdo jiný než Ronaldo?

Minutu před přestávkou fauloval v šestnáctce unikajícího Kroose a Ronaldo z penalty smazal náskok hostů, o který se po Neymarově přiťuknutí postaral Rabiot.

Francouzský mistr ale tentokrát nemohl ani ceknout, protože o faul šlo a ve vápně se odehrál. Hosté mohli jen doufat, že jednou to Ronaldovi nemusí vyjít, jenže Portugalec je desátou trefou v letošním ročníku Ligy mistrů vyvedl z omylu.

Areolu překonal, takže partie evropských klubových velikánů začínala nanovo. V první půli měl navrch Bílý balet, který důrazem a tvrdostí vyváděl hosty z míry a nachystaného konceptu, z čehož se také rodily pokusy Ronalda a hlavně Kroose, ale když dostal po půlhodině Rabiot do vedení Paris SG, šance se začaly střídat před oběma brankami.

Ronaldo a Modrič mohli vyrovnat, Cavani či Marcelo naopak vedení hostů zvýšit. Až Lo Celso se však faulem postaral o to, že se stav srovnal.

Logické, že po změně stran se oba celky snažily strhnout výhru na svou stranu. Mbappé k tomu měl blízko, ale domácí gólman Navas jeho ránu vyrazil, střelu Kimpembeho zase zblokoval Ramos, takže nakonec všechno musel zařídit Ronaldo.

Hodně šťastně, protože tečovanou přihrávku vyrazil brankář Areola přímo na něho a Ronaldo pohodlně míč dorazil do sítě. Stým prvním gólem, který v Lize mistrů v dresu Realu vstřelil, rozhodl bitvu gigantů. Otřesení hosté se ovšem nepoučili z rok starého kolapsu na Nou Campu a dovolili domácím skórovat ještě jednou. Neobsazený Marcelo je ztrestal, takže obhájce trofeje má před odvetou k postupu blíž.

Liverpool zdemoloval Porto

Víc si snad Kloppovi svěřenci ani přát nemohli. Porto skrápěl hustý déšť, takže fotbalisté Liverpoolu si připadali jako doma na Ostrovech. A jako doma také hráli, takže portugalský celek jen sledoval kombinaci Reds, kteří drželi míč, hráli na jistotu a čekali na chvíli, kdy udeří. Po pětadvaceti minutách se tak stalo. A dokonce dvakrát v rychlém sledu.

Nejprve překvapil domácího gólmana Mané. Žádná nechytatelná rána to nebyla, to jen mokrý míč brankáři proklouzl a skončil v síti.

Za čtyři minuty tam měl druhý. Egyptský kanonýr Salah si pohrál s brazilským obráncem Tellesem i s brankářem a do prázdné brány uklidil míč podruhé.

Liverpool měl od té chvíle zápas plně pod kontrolou a režíroval ho k obrazu svému. Zvláště, když hned v nástupu do druhé půle přidal nesmírně produktivní Mané třetí branku. Reds dominovali a v Portu potvrzovali pověst druhého nejlépe střílejícího mužstva Ligy mistrů. Po středě vlastně nejproduktivnějšího, neboť si s domácími dělali, co chtěli. Však také Firmino přidal čtvrtou branku a když Mané završil své galapředstavení hattrickem, mohl trenér Klopp otevřít svému mužstvu bránu do čtvrtfinále.