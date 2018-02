Ukrajinský Šachtar dál římským prokletím, konfrontace v Seville gól nepřinesla

A pak že statistiky jsou jen suchými čísly nemajícími ve fotbale výpovědní hodnotu. AS Řím se v osmifinále Ligy mistrů přesvědčil na Ukrajině o opaku. Až dosud se s Šachtarem Doněck utkal na evropské pohárové scéně čtyřikrát, přičemž s ním třikrát prohrál. V dnešním duelu zase, i když se ujal vedení a do půle měl navrch. Po změně stran však Jihoameričané ve službách Šachtaru zařídili obrat a výhru 2:1. Druhá osmifinálové konfrontace mezi Sevillou a Manchesterem United gól nepřinesla, takže o postupujícím se bude rozhodovat 13. března na Old Trafford.

Jen ti dva ví, co se mezi nimi událo, ale trenér Mourinho zbytí neměl. Španělský legionář Herrera se po čtvrthodině opět zranil, takže na hřiště musel Pogba. Minulý týden údajně podle jedněch sužovaný tajemnou nemocí, podle jiných si až moc vyskakující na kouče Rudých ďáblů a proto vyřazený z kádru.

Sevilla byla k výhře blíž

V Seville ho vzal Mourinho na milost a čekal, zda se mu Francouz koupený před půldruhým rokem za závratných 105 milión eur odvděčí. Nic takového, Pogba jen zapadl do partitury praktikované Manchesterem United.

Nijak nad ostatní nevyčníval, individuálně se neprosadil, bránu Sevilly neohrozil. Zase až takový div to nebyl, protože v takticky vedené partii bylo zřejmé, že Ital na lavičce domácího týmu Vincenzo Montella je velkým obdivovatelem Mourinha.

„Čtu jeho knihy, studuji jeho práci i fotbalovou filosofii," přiznával, že se strategií a taktikou Portugalce se nechává inspirovat. I proto se šancí na obou stranách rodilo pramálo. Aktivní Correa se o trochu vzrušení postaral, to skutečné však přišlo v podání Sevilly až pár minut před přestávkou. Ránu Mercada však De Gea bravurně vyrazil, v nastavení první půle pak zlikvidoval hlavičku Muriela doslova zázračně.

Po změně stran převzali domácí aktivitu docela, byli aktivnější, útočili, Sarabia ovšem v obrovské šanci hlavičkoval nad bránu. A když si Lukaku zpracoval v rýsující se možnosti přihrávku Pogby rukou, skončil duel bezgólovou remízou.

To samozřejmě znamenalo ztrátu pro domácí, kteří by si alespoň jednobrankové vítězství za předvedený výkon i šance zasloužili.

Džeko jako střelec selhal, jako nahrávač se osvědčil

Dvakrát se ocitl Džeko během úvodních dvaceti minut ve velké šanci, dvakrát ztroskotal na brankáři Pjatovovi. Nejprve po rohovém kopu, poté po vysunutí, kdy se dostal do šestnáctky, ale pálil přímo do gólmana. Proto do třetice raději nahrával... A parádně, protože na sebe nalákal dva obránce Šachtaru, aby poté poslal tureckému legionáři Ünderovi přihrávku, kterou by bylo hříchem neproměnit.

Ünder ji zužikoval a AS Řím v Charkově, kde Šachtar Doněck hraje své domácí zápasy, zaslouženě vedl. Ve vyrovnané partii byl fotbalovější, do přestávky nebezpečnější, nad ukrajinským protivníkem, který byl až dosud ve vzájemných střetnutích jeho černou můrou, měl přece jen navrch.

Jenže po změně stran už to neplatilo. Portugalský kouč Fonseca promluvil svým svěřencům do duše a ukrajinský mistr nejenže viditelně přidal, ale za sedm minut vyrovnal. Rakickij našel dlouhou přihrávkou přes půlku hřiště Argentince Ferreyru, ten si pohrál s Manolasem a skóroval.

Šachtar se rozjel, ale gólman Alisson se vytáhl při střelách Brazilce Freda i pokusu jeho krajana Taisona. V 71. minutě však byl i on při trestném kopu bezmocný, neboť Fred technickou střelou trefil roh jeho brány. Stěpaněnko a Ferreyra mohli v závěru vedení domácích zvýšit, ale Alisson se znovu vytáhl.

I tak se ovšem naplnila tradice vzájemných zápasů Šachtaru s AS Řím, v jehož sestavě se mladý český útočník Schick zase neobjevil. V páté pohárové konfrontaci měl zase navrch Doněck. Už počtvrté. Ale rozhodne až odveta.