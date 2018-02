Liga mistrů začíná až od čtvrtfinále a my ho máme blízko, těší Mourinha bezgólová remíza

„Teď ještě aby na Old Trafford vytvořili naši fanoušci v březnu podobnou atmosféru jako tady. Dlouho si velkou evropskou noc nezažili, takže věřím, že tomu tak bude. Loni jsme sice hráli na Old Trafford pohárové čtvrtfinále a semifinále, ale Evropská liga má úplně jiný význam než Liga mistrů," nepomněl připomenout, kudy se musel na scénu nejprestižnější evropské klubové soutěže probojovat.

„Bylo to pro mě těžké, motivovat hráče v soutěži, kterou hrát nechtěli," přiznal Mourinho.

FT - Sevilla 0 #MUFC 0.



It ends all square in southern Spain. pic.twitter.com/eQIIdeXRdn — Manchester United (@ManUtd) 21. února 2018

Teď je se svým týmem v osmifinále Champions League a chce dál. Do čtvrtfinále a pak třeba mezi poslední čtyři. Anebo až do finále.

„Vyhrál jsem Ligu mistrů s Portem, a to jsem měl mladé a nezkušené mužstvo, v němž okusilo mnoho hráčů Ligu mistrů vůbec poprvé. Vyhrál jsem ji ale i s milánským Interem, kde byla naopak spousta hráčů nad třicet let. Zkušených, ale na této úrovni neúspěšných. Teď mám tým, který je někde uprostřed. Složený z hráčů se zkušenostmi i bez nich. Normálně říkám, že Liga mistrů začíná až od čtvrtfinále, a teď svému týmu připomínám, že je reálné, abychom se tam dostali."

Pochopitelně přitom kvitoval výkon gólmana, protože De Gea Rudým ďáblům k bezbrankové remíze vydatnou měrou napomohl. Především když těsně před přestávkou bravurně zlikvidoval hlavičku Muriela.

„Byl to důležitý moment. Největší šance celého zápasu, proto jsem šťastný, že jsem ji zneškodnil," pravil De Gea.

Mourinho měl ale slova chvály i pro McTominaye, kterého postavil do základní sestavy, stejně jako pro Pogbu, s nímž se dostal minulý týden do sporu a kterého poslal na hřiště až poté, co se Herrerovi obnovilo nedoléčené svalové zranění.

„McTominay je ještě dítě, ale zahrál fantasticky. Vyvíjel velký tlak na domácího playmakera Banegu, což bylo ohromně důležité, protože ho nenechal hrát," velebil jednadvacetiletého mladíka, který zatím odehrál za Rudé ďábly jen 114 ligových minut.

„Ale i od Pogby to byl dobrý výkon. Snažil se vnést do naší hry dynamiku, kterou jsme potřebovali," naznačil, že válečná sekera mezi ním a Francouzem je zakopána.

I přes remízu, kterou jeho tým v Seville uhrál, si však i Mourinho moc dobře uvědomuje, že odveta nebude vůbec snadná. Ostatně, vzpomínaný Liverpool se o tom v duelu se Sevillou přesvědčil i na svém Anfield Road, kde Španělé dokázali dát dva góly a remizovali 2:2.

„Bude to opravdu obtížné, ale hrajeme doma, takže věřím, že fanoušci přijdou, budou nás tlačit k výhře a Old Trafford zažije velkou evropskou noc," je přesvědčený Mourinho po bezbrankové partii se Sevillou v prvním osmifinálovém klání, že se do čtvrtfinále Ligy mistrů s Manchesterem United dostane.

Vždyť teprve tam podle něho Champions League začíná.