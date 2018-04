Buffon a Ronaldo při hektice v Madridu? Na rozloučenou se líbali

Brankář Juventusu Gianluigi Buffon odchází z trávníku poté, co byl v nastavení čtvrtfinálové odvety LM vyloučen.

Pár okamžiků předtím se ale na hřišti oba ocitli na zcela opačných stranách ostrého sporu - prvním cloumalo přesvědčení o do nebe volající obrovské křivdě, s druhým aktérem zas pocit absolutního štěstí a satisfakce.

Juventus na stadiónu Santiago Bernabéu smazal tříbrankové manko z úvodního duelu, už v nastaveném čase ale sudí Michael Oliver k naprostému šoku hostů posoudil zákrok Mehdiho Benatii na Lucase Vázqueze jako penaltový.

Buffona, jenž nejspíš hrál vůbec poslední ročník Ligy mistrů, ovládl vztek, vystartoval i se svými spoluhráči za rozhodčím. A pořádně mu vynadal. „Nemáte v těle srdce, ale koš na odpadky. A nemáte ani charakter, abyste chodil po hřišti na takovémto stadiónu," vzkázal arbitrovi. Sudí mu ukončený sen opepřil udělenou červenou kartou.

To Ronaldovi přišlo vše v naprostém pořádku. „Nechápu, proč protestují," divil se. A proměněnou penaltou poslal svůj tým do semifinále. „Lucase zezadu faulovali. Kdyby k tomu nedošlo, dal by gól. Penalta byla proto správná," měl jasno Portugalec.

Že by ale cítil Buffon po nejspíš poslední promarněné šanci vybojovat vysněný ušatý pohár vůči ikoně Realu nějakou zášť? To nejspíš ne. Když po utkání slavný gólman odpovídal v mix zóně novinářům, kolemjdoucí Ronaldo jej oslovil s pozdravem a Buffon zareagoval velmi vřele. Následovalo objetí, pozdravy a polibky.