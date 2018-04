Schickova šance na finále Ligy mistrů? Římané musejí vyřadit Liverpool! Giganti proti sobě

Barcelónu senzačně vyřadili, a tak fotbalisté AS Řím s českým útočníkem Patrikem Schickem v sestavě mohou dál snít velký sen. Los ve švýcarském Nyonu rozhodl, že v semifinále Ligy mistrů narazí na Liverpool. Druhou dvojici tvoří giganti Bayern Mnichov a Real Madrid. Zápasy se hrají 24./25. dubna a odvety 1./2. května. Finále je na programu 26. května v Kyjevě.

Přes Barcelonu se Samuelem Umtitim se Patrik Schick (vlevo) a jeho AS Řím senzačně přehoupli do semifinále Ligy mistrů. A teď do finále...?

Alberto Lingria, Reuters